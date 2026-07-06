В Подольском районе Киева из-под завалов достали тело мужчины

Разрушения в Киеве после удара со стороны РФ. Фото: ГСЧС

Карина Приходько Редактор

В Подольском районе Киева из-под завалов извлекли тело мужчины. На месте продолжаются поисково-спасательные работы после комбинированного удара РФ по городу.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на главу КГВА Тимура Ткаченко.

Сколько человек погибли в Киеве после атаки РФ

"Продолжаются разборки завалов на местах российских ударов. Сейчас в Подольском районе спасатели извлекли тело погибшего мужчины", — рассказал Ткаченко.

По его словам, на данный момент известно о 13 погибших и 56 раненых. На локациях, где произошли попадания, продолжаются работы. На месте работают все соответствующие службы.

Скриншот поста Тимура Ткаченко

Как писали Новини.LIVE, ранее Ткаченко сообщал, что по домам в Подольском районе Киева прилетели четыре ракеты. По его словам, будет организовано отселение жителей разрушенных квартир во временные безопасные места пребывания.

Кроме того, этой ночью Россия во второй раз атаковала офис журналистов "5 канала" в Киеве. Из-за масштабных разрушений СМИ вынуждены перевести свое вещание исключительно в цифровой формат на платформе YouTube.

А пресс-секретарь КГВА Екатерина Поп сообщила, что под завалами в Дарницком районе еще могут находиться люди. К месту трагедии прибывают родственники, соседи и близкие жильцов разрушенного дома, которые сообщают о количестве людей, находившихся в квартирах во время удара.