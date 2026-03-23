В полиции сказали из чего была сделана бомба, которую взорвали в Буче

Последствия взрыва. Фото: Нацполиция Украины

По делу об утренних взрывах в Буче на Киевщине полиция заявила, что второй подрыв, вероятно, был рассчитан на то, чтобы убить правоохранителей и людей, которые оказались бы на месте после первого инцидента. По словам силовиков, взрывное устройство было начинено болтами и гайками. Сейчас раненые полицейские находятся в больнице в стабильном состоянии.

Об этом сообщили в Нацполиции, передает журналист Новини.LIVE Александр Саюн.

Исполнитель теракта специально изготовил бомбу с опасными составляющими, чтобы было больше жертв

В полиции раскрыли новые детали дела о двух взрывах на Киевщине в Буче, которые прогремели в понедельник утром, 23 марта. По предварительной версии следствия, второй взрыв был заложен неподалеку от места первого не случайно. Правоохранители предполагают, что его целью было максимальное количество жертв среди людей, которые прибудут на место происшествия после первого подрыва, прежде всего полицейских, а также местных жителей.

Во время осмотра места происшествия правоохранители обнаружили следы поражающих элементов. Речь идет о болтах и гайках, которыми была начинена взрывчатка.

По состоянию на сейчас следователи подтверждают, что было именно два взрыва. Других подрывов, по имеющейся на данный момент информации, не зафиксировано.

В то же время работа на месте еще продолжается. Полиция проводит повторный осмотр территории, а также отрабатывает найденные вещественные доказательства. В частности, на месте обнаружили мобильный телефон, который сейчас изучают в рамках следствия.

Отметим, что правоохранители сообщили о задержанном по этому делу. По его словам, с так называемым куратором он познакомился в интернете, после чего между ними происходила активная переписка. Как утверждает сам подозреваемый, впоследствии куратор поставил ему конкретную задачу совершить это преступление на территории Киевской области.

Кто именно был этим куратором и с каких пор длился контакт, следствие пока окончательно не установило. В полиции говорят, что эти обстоятельства еще выясняют в рамках дальнейших следственных действий. Раненые полицейские находятся в больнице. По информации правоохранителей, их состояние сейчас стабильное.

Ранее в МВД заявляли, что усилят меры безопасности во время работы правоохранителей на вызовах о взрывах. Поскольку Россия начала применять тактику двойного взрыва, чтобы убить или ранить правоохранителей и гражданских во время расследования первого взрыва.