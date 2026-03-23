В поліції сказали з чого була зроблена бомба, яку підірвали в Бучі

Наслідки вибуху. Фото: Нацполіція України

У справі про ранкові вибухи в Бучі на Київщині поліція заявила, що другий підрив, імовірно, був розрахований на те, щоб вбити правоохоронців і людей, які опинилися б на місці після першого інциденту. За словами силовиків, вибуховий пристрій був начинений болтами та гайками. Зараз поранені поліцейські перебувають у лікарні у стабільному стані.

Про це повідомили у Нацполіції, передає журналіст Новини.LIVE Олександр Саюн.

У поліції розкрили нові деталі справи про два вибухи на Київщині у Бучі, які пролунали в понеділок зранку, 23 березня. За попередньою версією слідства, другий вибух був закладений неподалік від місця першого не випадково. Правоохоронці припускають, що його метою була максимальна кількість жертв серед людей, які прибудуть на місце події після першого підриву, передусім поліцейських, а також місцевих жителів.

Під час огляду місця події правоохоронці виявили сліди уражаючих елементів. Ідеться про болти та гайки, якими була начинена вибухівка.

Станом на зараз слідчі підтверджують, що було саме два вибухи. Інших підривів, за наявною на цей момент інформацією, не зафіксовано.

Водночас робота на місці ще триває. Поліція проводить повторний огляд території, а також відпрацьовує знайдені речові докази. Зокрема, на місці виявили мобільний телефон, який зараз вивчають у межах слідства.

Зазначимо, що правоохоронці повідомили про затриманого у цій справі. За його словами, з так званим куратором він познайомився в інтернеті, після чого між ними відбувалося активне листування. Як стверджує сам підозрюваний, згодом куратор поставив йому конкретне завдання скоїти цей злочин на території Київщини.

Хто саме був цим куратором і відколи тривав контакт, слідство поки остаточно не встановило. У поліції кажуть, що ці обставини ще з'ясовують у межах подальших слідчих дій. Поранені поліцейські перебувають у лікарні. За інформацією правоохоронців, їхній стан зараз стабільний.

Раніше в МВС заявляли, що посилять заходи безпеки під час роботи правоохоронців на викликах про вибухи. Оскільки Росія почала застосовувати тактику подвійного вибуху, щоб вбити чи поранити правоохоронців та цивільних під час розслідування першого вибуху.