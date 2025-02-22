Обстрел Киевщины 22 февраля — что известно о последствиях атаки

В полиции рассказали детали ночной атаки на Киевщину
Россияне в ночь на 22 февраля атаковали Киевскую область ударными беспилотниками. В результате обстрела погиб человек.
Об этом сообщает Национальная полиция Украины в Telegram.
Последствия обстрела Киевской области
Как отмечают в полиции, в Бориспольском районе из-за атаки БпЛА произошел пожар складского помещения. Кроме того, поврежден частный дом, учебное заведение и квартира многоэтажки.
"В результате вражеской атаки на железнодорожном переезде погиб человек", — информируют в полиции.
Также повреждения получил служебный автомобиль. Речь идет о машине группы реагирования патрульной полиции Бориспольского управления полиции Киевской области.
Напомним, минувшей ночью также из-за атаки россиян в одном из районов Киева упали обломки БпЛА. У региона работала ПВО.
В ночь на 22 февраля взрывы раздавались и в пригороде Днепра. В городе и области была объявлена воздушная тревога.
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