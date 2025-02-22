Обстрел Киевщины 22 февраля — что известно о последствиях атаки

Спасатели тушат пожар на месте обстрела в Киевской области. Фото: ГСЧС

Россияне в ночь на 22 февраля атаковали Киевскую область ударными беспилотниками. В результате обстрела погиб человек.

Об этом сообщает Национальная полиция Украины в Telegram.

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Последствия обстрела Киевской области

Как отмечают в полиции, в Бориспольском районе из-за атаки БпЛА произошел пожар складского помещения. Кроме того, поврежден частный дом, учебное заведение и квартира многоэтажки.

"В результате вражеской атаки на железнодорожном переезде погиб человек", — информируют в полиции.

Сообщение полиции об атаке на Киевскую область. Фото: скриншот

Также повреждения получил служебный автомобиль. Речь идет о машине группы реагирования патрульной полиции Бориспольского управления полиции Киевской области.

Напомним, минувшей ночью также из-за атаки россиян в одном из районов Киева упали обломки БпЛА. У региона работала ПВО.

В ночь на 22 февраля взрывы раздавались и в пригороде Днепра. В городе и области была объявлена воздушная тревога.