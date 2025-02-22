Обстріл Київщини 22 лютого — що відомо про наслідки атаки

Рятувальники гасять пожежу на місці обстрілу на Київщині. Фото: ДСНС

Росіяни в ніч проти 22 лютого атакували Київську область ударними безпілотниками. Внаслідок обстрілу загинула людина.

Про це повідомляє Національна поліція України в Telegram.

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Наслідки обстрілу Київщини

Як зазначають у поліції, у Бориспільському районі через атаку БпЛА сталася пожежа складського приміщення. Крім того, пошкоджено приватний будинок, навчальний заклад та квартиру багатоповерхівки.

"Внаслідок ворожої атаки на залізничному переїзді загинув чоловік", — інформують у поліції.

Повідомлення поліції про атаку на Київщину. Фото: скриншот

Також пошкоджень зазнав службовий автомобіль. Йдеться про машину групи реагування патрульної поліції Бориспільського управління поліції Київщини.

Нагадаємо, минулої ночі також через атаку росіян в одному з районів Києва упали уламки БпЛА. У регіоні працювала ППО.

В ніч проти 22 лютого вибухи лунали й у передмісті Дніпра. У місті та області була оголошена повітряна тривога.