Обстріл Київщини 22 лютого — що відомо про наслідки атаки

В поліції розповіли деталі нічної атаки на Київщину
Росіяни в ніч проти 22 лютого атакували Київську область ударними безпілотниками. Внаслідок обстрілу загинула людина.
Про це повідомляє Національна поліція України в Telegram.
Наслідки обстрілу Київщини
Як зазначають у поліції, у Бориспільському районі через атаку БпЛА сталася пожежа складського приміщення. Крім того, пошкоджено приватний будинок, навчальний заклад та квартиру багатоповерхівки.
"Внаслідок ворожої атаки на залізничному переїзді загинув чоловік", — інформують у поліції.
Також пошкоджень зазнав службовий автомобіль. Йдеться про машину групи реагування патрульної поліції Бориспільського управління поліції Київщини.
Нагадаємо, минулої ночі також через атаку росіян в одному з районів Києва упали уламки БпЛА. У регіоні працювала ППО.
В ніч проти 22 лютого вибухи лунали й у передмісті Дніпра. У місті та області була оголошена повітряна тривога.
Читайте Новини.LIVE!