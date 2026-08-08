Внаслідок атаки РФ у селі Пухівка загинули троє людей, серед них дитина

Пожежа після росйського обстрілу села Пухівка. Фото: ДСНС Київської області

Російські війська здійснили у суботу, 8 серпня, чергові обстріли цивільної інфраструктури Київської області. Під масованою атакою безпілотників опинився Броварський район Київщини. Внаслідок влучання у приватний будинок загинули 3-річний хлопчик та його бабуся і дідусь, а ще троє членів родини та їх сусід отримали поранення різного ступеня тяжкості.

Про це повідомив президент Володимир Зеленський, передає Новини.LIVE.

Удар по житловому будинку в Пухівці

Ворожий дрон повністю зруйнував звичайний приватний будинок у селі Пухівка.

Зруйнований будинок після обстрілу села Пухівка. Фото: ДСНС Київської області

"Сьогодні вночі ударами дронів Росія вбила трьох людей у Пухівці на Київщині: дідуся, бабусю та їхнього онука. Всього лиш три роки було хлопчику. Ще четверо госпіталізованих: батьки дитини та його 15-річний брат і сусід, який прийшов на допомогу родині та був поранений під час повторного удару", — заявив Володимир Зеленський.

Потерпілі перебувають під наглядом лікарів із важкими термічними опіками тіла та численними осколковими пораненнями.

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Паралельно під повітряними ударами різного типу озброєння перебували також Донеччина, Харківщина, Сумщина, Дніпровщина, Запоріжжя, Одещина, Херсонщина, Миколаївщина, Чернігівщина та Полтавщина.

Затримка оборонної допомоги

Головною причиною масштабних руйнувань є гострий дефіцит сучасних перехоплювачів західного виробництва у протиповітряної оборони.

Рятувальники гасять пожежу. Фото: ДСНС Києва

"Антибалістика, ракети-перехоплювачі до Patriot, SAMP/T, NASAMS, HAWK та наших F-16 – все це працює й допомагає захищати життя, коли воно тут, в Україні, а не десь на складах, за тисячі кілометрів від російських ударів проти життя", — заявив Зеленський.

Він висловив вдячність тим державам, які демонструють рішучість та продовжують надавати нові пакети засобів ППО для порятунку людей.

Раніше Новини.LIVE писали, що після чергової російської атаки Україна активізувала переговори щодо якнайшвидшого постачання ракет-перехоплювачів для систем ППО. Зеленський обговорив це питання з міністром оборони Великої Британії Весом Стрітінгом, генсеком НАТО Марком Рютте та президентом Фінляндії Александром Стуббом.

Також ми повідомляли, що президент США Дональд Трамп відмовив Україні у передачі ракет для систем Patriot. Він заявив, що Америці теж потрібні ці ракети, а Байден передав Україні дуже багато озброєння.