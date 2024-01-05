В СБУ прокомментировали ситуацию вокруг обысков в помещениях "Киевгумы"
В Шевченковском районном суде города Киева избрали меру пресечения одному из основателей компании "Киевгумы". Компанию подозревают в поставках товаров в Российскую Федерацию.
Эту ситуацию объяснили в СБУ специально для Новини.LIVE.
Обыски в помещениях "Киевгумы"
"Сегодня Шевченковский районный суд г. Киева избрал меру пресечения одному из учредителей компании "Киевгума": содержание под стражей в течение 60 дней, без права внесения залога", — говорится в сообщении СБУ.
Ранее мы сообщали, Служба безопасности разоблачила компанию "Киевгума" на поставках товаров в Россию. В результате проведенных мероприятий была собрана мощная доказательная база, подтверждающая, что предприятие не прекратило деловых отношений с Россией после начала полномасштабного вторжения.
"По материалам дела, в течение 2022-2023 годов компания переправила в РФ партии тактических жгутов и бинтов собственного производства на общую сумму более 40 млн в гривневом эквиваленте", — сообщили в СБУ.
В службе безопасности добавили, что следствием также установлено, что оккупанты направляли медицинские средства компании в российские военные госпитали, расположенные на временно оккупированных территориях Украины.
В ходе санкционированных обысков СБУ получила новые официальные документы и переписки, подтверждающие незаконную деятельность фигурантов.
"В настоящее время досудебное расследование по процессуальному руководству Офиса Генерального прокурора продолжается", — отметили в СБУ.
Что известно об обысках в "Киевгуме"
Ранее мы сообщали, что в руководстве компании "Киевгумы" опровергли информацию о поставках средств тактической медицины в Россию. Генеральный директор Андрей Острогруд отметил, что с февраля 2022 г. компания прекратила любое сотрудничество с РФ.
Напомним, что Служба безопасности Украины разоблачила украинскую компанию, поставлявшую средства тактической медицины в Россию. Предприятие находилось в Киевской области.
Кроме того, Служба безопасности Украины производит обыски в ООО "Киевгума", а также в ее дочерних компаниях и учредителях. Судебные решения об обыске датированы 22 декабря 2023 года.
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