Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Киев arrow В СБУ прокомментировали ситуацию вокруг обысков в помещениях "Киевгумы" arrow

В СБУ прокомментировали ситуацию вокруг обысков в помещениях "Киевгумы"

5 января 2024 19:15
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор
В СБУ прокомментировали ситуацию вокруг обысков в помещениях "Киевгумы"
Обыски в помещении "Киевгумы". Фото: Telegram СБУ
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор

В Шевченковском районном суде города Киева избрали меру пресечения одному из основателей компании "Киевгумы". Компанию подозревают в поставках товаров в Российскую Федерацию.

Эту ситуацию объяснили в СБУ специально для Новини.LIVE.

Читайте также:

Обыски в помещениях "Киевгумы"

"Сегодня Шевченковский районный суд г. Киева избрал меру пресечения одному из учредителей компании "Киевгума": содержание под стражей в течение 60 дней, без права внесения залога", — говорится в сообщении СБУ.

Ранее мы сообщали, Служба безопасности разоблачила компанию "Киевгума" на поставках товаров в Россию. В результате проведенных мероприятий была собрана мощная доказательная база, подтверждающая, что предприятие не прекратило деловых отношений с Россией после начала полномасштабного вторжения.

"По материалам дела, в течение 2022-2023 годов компания переправила в РФ партии тактических жгутов и бинтов собственного производства на общую сумму более 40 млн в гривневом эквиваленте", — сообщили в СБУ.

В службе безопасности добавили, что следствием также установлено, что оккупанты направляли медицинские средства компании в российские военные госпитали, расположенные на временно оккупированных территориях Украины.

В ходе санкционированных обысков СБУ получила новые официальные документы и переписки, подтверждающие незаконную деятельность фигурантов.

"В настоящее время досудебное расследование по процессуальному руководству Офиса Генерального прокурора продолжается", — отметили в СБУ.

Что известно об обысках в "Киевгуме"

Ранее мы сообщали, что в руководстве компании "Киевгумы" опровергли информацию о поставках средств тактической медицины в Россию. Генеральный директор Андрей Острогруд отметил, что с февраля 2022 г. компания прекратила любое сотрудничество с РФ.

Напомним, что Служба безопасности Украины разоблачила украинскую компанию, поставлявшую средства тактической медицины в Россию. Предприятие находилось в Киевской области.

Кроме того, Служба безопасности Украины производит обыски в ООО "Киевгума", а также в ее дочерних компаниях и учредителях. Судебные решения об обыске датированы 22 декабря 2023 года.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

03:29 Мобилизация в Украине — предприятия смогут бронировать только работников с высокой зарплатой

3 января 2024

03:00 В Раде хотят освободить от бронирования еще одну категорию мужчин — о ком идет речь

2 января 2024

22:43 В Украине хотят мобилизовать еще две категории лиц из-за их специальности

29 декабря 2023

09:56 ПриватБанк предупредил об изменениях в переводах с карты на карту — детали

28 декабря 2023

22:43 Новые правила мобилизации в Украине — кто должен прийти в ТЦК без повестки

14:35В Киеве раздались взрывы без объявления воздушной тревоги

4 января 2024

09:39 На границе с Польшей задержали директора Львовской мебельной фабрики — что произошло

1 января 2024

07:04 Кто из украинских мужчин сможет выехать за границу с 1 января — полный список

22 декабря 2023
Новость с фото

23:57Известный украинский телеведущий сбежал за границу

29 декабря 2023

03:29Мобилизация должна затронуть и роты охраны ТЦК: из них можно сформировать несколько бригад

Актуальное по теме