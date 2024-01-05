В СБУ прокоментували ситуацію навколо обшуків у приміщеннях "Київгуми"

Обшуки в приміщенні "Київгуми". Фото: Telegram СБУ

В Шевченківському районному суді міста Києва обрали запобіжний захід одному із засновників компанії "Київгума". Компанію підозрюють у постачанні товарів до Російської Федерації.

Цю ситуацію пояснили в СБУ спеціально для Новини.LIVE.

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Обшуки в приміщеннях "Київгуми"

"Сьогодні Шевченківський районний суд м. Києва обрав запобіжний захід одному із засновників компанії "Київгума": тримання під вартою протягом 60 днів, без права внесення застави", — говориться у повідомленні СБУ.

Раніше ми повідомляли, Служба безпеки викрила компанію "Київгума" на постачанні товарів до Росії. В результаті проведених заходів було зібрано потужну доказову базу, яка підтверджує, що підприємство не припинило ділових відносин з Росією після початку повномасштабного вторгнення.

"За матеріалами справи, протягом 2022-2023 років компанія переправила до РФ партії тактичних джгутів та бинтів власного виробництва на загальну суму на понад 40 млн у гривневому еквіваленті", — повідомили в СБУ.

В службі безпеки додали, що слідством також встановлено, що окупанти направляли медичні засоби компанії до російських військових шпиталів, розташованих на тимчасово окупованих територіях України.

Під час санкціонованих обшуків СБУ здобула нові офіційні документи та листування, які підтверджують незаконну діяльність фігурантів.

"Наразі досудове розслідування за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора триває", — зазначили в СБУ.

Що відомо про обшуки у "Київгумі"

Раніше ми повідомляли, що у керівництві компанії "Київгума" спростували інформацію про постачання засобів тактичної медицини до Росії. Генеральний директор Андрій Острогруд зазначив, що з лютого 2022 року компанія припинила будь-яку співпрацю з РФ.

Нагадаємо, що Служба безпеки України викрила українську компанію, яка постачала кошти тактичної медицини до Росії. Підприємство знаходилось у Київській області.

Крім того, Служба безпеки України проводить обшуки у ТОВ "Київгума", а також у її дочірніх компаніях та засновниках. Судові рішення про обшук датовані ще 22 грудня 2023 року.