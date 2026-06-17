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В сети появилось видео момента удара по Киево-Печерской лавре

Ua ru
Дата публикации 17 июня 2026 09:33
В сети появилось видео момента удара по Киево-Печерской лавре
Пожар после удара РФ по Киево-Печерской лавре. Фото: Татьяна Бережная

В сети опубликовали видеозапись российского нападения на Киево-Печерскую лавру, которое произошло 15 июня. Во время этого обстрела вражеский беспилотник вызвал пожар на площади около 800 квадратных метров.

Видеокадры были опубликованы на странице Национального заповедника «Киево-Печерская лавра» в Facebook, сообщает Новини.LIVE.

Запись с видеокамер момента удара РФ по Киево-Печерской лавре 15 июня

В интернете появились кадры удара российской армии по Киево-Печерской лавре, нанесенного 15 июня. На обнародованном видео запечатлено попадание беспилотника в здания религиозного комплекса. Вражеский летательный аппарат попал возле Стефановского придела, непосредственно рядом с восточной алтарной частью святыни.

«Первые секунды прицельного удара российского дрона, поразившего самое сердце Киево-Печерской лавры — Успенский собор. Охваченный пламенем храм — это еще одно преступление российских оккупантов, стремящихся уничтожить нашу память, культуру и идентичность. Больно смотреть на поврежденную святыню, пережившую не одну попытку стереть ее из украинской истории. Но мы уже не раз возрождали то, что враг пытался уничтожить. Восстановим и сейчас», — сообщили в ведомстве.

Новини.LIVE сообщали, что российский удар по Киево-Печерской лавре вызвал резкую реакцию международного сообщества. Мировые лидеры и международные организации категорически осудили атаку на объект, входящий в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, и подчеркнули необходимость привлечения РФ к ответственности.

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Российская пропаганда мгновенно попыталась снять с себя вину, поэтому там запустили фейк о том, что по святыне якобы попала украинская зенитная ракета из комплекса Patriot. Однако эксперты опровергли ложь Кремля, поскольку исторический памятник атаковал именно вражеский беспилотник типа «Шахед». Генеральный директор Национального заповедника «Киево-Печерская лавра» Максим Остапенко в комментарии Новини.LIVE отметил, что дрон, скорее всего, был дополнительно оснащен зажигательной смесью.

По состоянию на 17 июня на территории пострадавшей лавры непрерывно продолжались аварийно-восстановительные работы. На данный момент альпинисты почти полностью демонтировали и спустили вниз обгоревшие элементы разрушенной крыши собора.

обстрелы Киево-Печерская лавра дроны
Анастасия Постоенко - Редактор ленты новостей
Автор:
Анастасия Постоенко
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