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Головна Київ У мережі з'явилося відео моменту удару по Києво-Печерській лаврі

У мережі з'явилося відео моменту удару по Києво-Печерській лаврі

Ua ru
Дата публікації: 17 червня 2026 09:33
У мережі з'явилося відео моменту удару по Києво-Печерській лаврі
Пожежа після удару РФ по Києво-Печерській лаврі. Фото: Тетяна Бережна

У мережі опублікували відеозапис російської атаки на Києво-Печерську лавру, яка відбулася 15 червня. Під час цього обстрілу ворожий безпілотник спровокував пожежу на площі близько 800 квадратних метрів.

Відеокадри оприлюднили на сторінці Національного заповідника "‎Києво-Печерська лавра" у Facebook, повідомляє Новини.LIVE.

Запис з відеокамер моменту удару РФ по Києво-Печерській лаврі 15 червня

Кадри удару російської армії по Києво-Печерській лаврі, який було завдано 15 червня, з'явилися в інтернеті. На оприлюдненому відео зафіксовано влучання безпілотника у споруди релігійного комплексу. Ворожий літальний апарат поцілив біля Стефанівського приділу, безпосередньо поруч із східною вівтарною частиною святині.

"Перші секунди прицільного удару російського дрона, що влучив у саме серце Києво-Печерської лаври — Успенський собор. Охоплений полум'ям храм — це ще один злочин російських окупантів, що прагнуть знищити нашу пам’ять, культуру та ідентичність. Боляче дивитися на пошкоджену святиню, яка пережила не одну спробу стерти її з української історії. Але ми вже не раз відроджували те, що ворог намагався знищити. Відновимо і тепер", — повідомили у відомстві. 

Новини.LIVE повідомляли, що російський удар по Києво-Печерській лаврі спричинив різку реакцію міжнародної спільноти. Світові лідери та міжнародні організації категорично засудили атаку на об'єкт, який входить до списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО, та наголосили на необхідності притягнення РФ до відповідальності.

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Російська пропаганда миттєво спробувала зняти з себе провину, тому там запустили фейк про те, що по святині нібито влучила українська зенітна ракета від комплексу Patriot. Проте фахівці спростували брехню Кремля, оскільки історичну пам'ятку атакував саме ворожий безпілотник типу "Шахед". Генеральний директор Національного заповідника "Києво-Печерська лавра" Максим Остапенко в коментарі Новини.LIVE зазначив, що дрон, найімовірніше, був додатково оснащений запалювальною сумішшю.

Станом на 17 червня на території постраждалої лаври безперервно тривали аварійно-відновлювальні роботи. Наразі верхолази майже повністю демонтували та спустили вниз обгорілі елементи зруйнованого даху собору. 

обстріли Києво-Печерська лавра дрони
Анастасія Постоєнко - Редактор стрічки новин
Автор:
Анастасія Постоєнко
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