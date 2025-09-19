В Киеве обнаружили неразорвавшийся дрон - работают специалисты

Вражеский дрон в Киеве. Фото иллюстративное: Слово и Дело

В Киеве в Шевченковском районе обнаружили неразорвавшийся вражеский дрон. На месте работают профильные специалисты, которые проводят все необходимые мероприятия для ликвидации угрозы.

Об этом сообщил начальник Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко.

Неразорвавшийся дрон в столице

В Шевченковском районе столицы нашли вражеский беспилотник, который не сдетонировал после падения. Ситуацию оперативно взяли под контроль специалисты, чтобы исключить риски для местных жителей.

Сообщение Ткаченко в Telegram. Фото: скриншот

"В Шевченковском районе обнаружен неразорвавшийся вражеский дрон. На месте работают специалисты", — отметили в КГВА.

Также Ткаченко сообщил, что обломки сбитого беспилотника упали как минимум в нескольких местах столицы. Один из фрагментов зафиксирован на проезжей части в Шевченковском районе, где повреждена троллейбусная линия. По предварительным данным, обошлось без пострадавших.

Напомним, что украинские беспилотники с элементами искусственного интеллекта уже демонстрируют первые результаты в перехвате вражеских аппаратов.

Ранее мы также информировали, что Европейский Союз планирует создать "стену против дронов" на основе украинских технологий.