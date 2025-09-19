Відео
В Шевченківському районі Києва виявили нерозірваний дрон РФ

Ua ru
Дата публікації: 19 вересня 2025 08:46
У Києві виявили нерозірваний дрон — працюють фахівці
Ворожий дрон у Києві. Фото ілюстративне: Слово і Діло

У Києві в Шевченківському районі виявили нерозірваний ворожий дрон. На місці працюють профільні фахівці, які проводять усі необхідні заходи для ліквідації загрози.

Про це повідомив начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко.

Читайте також:

Нерозірваний дрон у столиці

У Шевченківському районі столиці знайшли ворожий безпілотник, який не здетонував після падіння. Ситуацію оперативно взяли під контроль спеціалісти, щоб унеможливити ризики для місцевих жителів. 

В Шевченківському районі Києва виявили нерозірваний дрон РФ - фото 1
Допис Ткаченко у Telegram. Фото: скриншот

"В Шевченківському районі виявлено нерозірваний ворожий дрон. На місці працюють фахівці", — зазначили в КМВА.

Також Ткаченко повідомив, що уламки збитого безпілотника впали щонайменше у кількох місцях столиці. Один із фрагментів зафіксовано на проїжджій частині в Шевченківському районі, де пошкоджено тролейбусну лінію. За попередніми даними, обійшлося без постраждалих.

Нагадаємо, що українські безпілотники з елементами штучного інтелекту вже демонструють перші результати у перехопленні ворожих апаратів.

Раніше ми також інформували, що Європейський Союз планує створити "стіну проти дронів" на основі українських технологій. 

Руслан Кулєшов - редактор
Автор:
Руслан Кулєшов
