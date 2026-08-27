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Главная Киев В Шевченковском районе Киева ракета повредила две школы

В Шевченковском районе Киева ракета повредила две школы

Ua ru
Дата публикации 27 августа 2026 10:07
Ракетный удар по Шевченковскому району Киева: повреждена гимназия
Разрушения в киевской школе после ракетного удара. Фото: @sazanovicholeksandr

В Шевченковском районе Киева в результате ракетного удара России 27 августа серьезным разрушениям подверглись два учебных заведения, в частности корпуса одной из гимназий. Жертв и раненых в результате инцидента нет. В настоящее время на территории работают взрывотехники и другие экстренные службы для обследования и фиксации последствий.

Об этом сообщил председатель Шевченковской районной государственной администрации Александр Сазанович, передает Новини.LIVE.

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Россия атаковала две школы в Киеве в Шевченковском районе

Наибольшие повреждения получила одна из местных гимназий. Помимо выбитых окон, там зафиксированы существенные разрушения самих учебных корпусов.

Київ школи у Шевченківському районі
Повреждения в школе в результате удара. Фото: @sazanovicholeksandr
Обстріли Києва 27 серпня
Разрушение окон и помещений школы. @sazanovicholeksandr

Во втором пострадавшем учреждении последствия российской атаки ограничились разбитым стеклом. В настоящее время территории обоих объектов тщательно обследуют специалисты экстренного реагирования.

Удари по Києву 27 серпня
Выбитые окна в результате взрыва. @sazanovicholeksandr
Обстріли Росії по Києву
Повреждения в школе. Фото: @sazanovicholeksandr

"Сейчас на месте работают все соответствующие службы и взрывотехники. Проводим обследование и фиксируем последствия атаки", — сообщил чиновник.

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Разрушение кровли в результате взрыва. Фото: @sazanovicholeksandr

Глава района также подчеркнул, что информация о масштабах нанесенного ущерба постоянно уточняется.

Школи в Києві після обстрілу
Последствия обстрелов Киева 27 августа. Фото: @sazanovicholeksandr

О дальнейших действиях администрация сообщит дополнительно.

Новини.LIVE сообщали, что в Киеве и по области раздавались мощные взрывы в ночь на 27 августа. Россия атаковала столицу и регион дронами и ракетами. Работала ПВО.

Сообщалось, что в результате массированной атаки в Киеве местами упали обломки воздушных целей. Возникли пожары и разрушения.

Киев школы обстрелы война в Украине разрушения
Анастасия Постоенко - Редактор ленты новостей
Автор:
Анастасия Постоенко

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