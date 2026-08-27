Ракетний удар по Шевченківському району Києва: пошкоджено гімназію

Руйнування в школі Києва після ракетного удару. Фото: @sazanovicholeksandr

У Шевченківському районі Києва через ракетний удар Росії, 27 серпня, зазнали серйозних руйнувань два заклади освіти, зокрема корпуси однієї з гімназій. Жертв чи поранених внаслідок інциденту немає. Наразі на територіях працюють вибухотехніки та інші екстрені служби для обстеження та фіксації наслідків.

Про це поінформував голова Шевченківської районної державної адміністрації Олександр Сазанович, передає Новини.LIVE.

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Росія атакувала дві школи в Києві у Шевченківському районі

Найбільших пошкоджень зазнала одна з місцевих гімназій. Окрім вибитих вікон, там зафіксовано суттєві руйнування самих навчальних корпусів.

Пошкодження в школі внаслідок удару. Фото: @sazanovicholeksandr

Руйнування вікон та приміщення школи. @sazanovicholeksandr

У другому постраждалому закладі наслідки російської атаки обмежилися розбитим склом. Наразі території обох об'єктів ретельно обстежують фахівці екстреного реагування.

Вибиті вікна внаслідок вибуху. @sazanovicholeksandr

Пошкодження у школі. Фото: @sazanovicholeksandr

"Наразі на місці працюють усі відповідні служби та вибухотехніки. Проводимо обстеження й фіксуємо наслідки атаки", — повідомив посадовець.

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Руйнування покрівлі внаслідок вибуху. Фото: @sazanovicholeksandr

Очільник району також підкреслив, що інформація щодо масштабів завданої шкоди постійно уточнюється.

Наслідки обстрілів Києва 27 серпня. Фото: @sazanovicholeksandr

Про подальші дії адміністрація повідомить додатково.

Новини.LIVE повідомляли, що в Києві та по області лунали потужні вибухи в ніч проти 27 серпня. Росія атакувала столицю та регіон дронами й ракетами. Працювала ППО.

Повідомлялося, що внаслідок масованої атаки в Києві подекуди впали уламки повітряних цілей. Зайнялися пожежі та виникли руйнування.