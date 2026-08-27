Ракетний удар по Шевченківському району Києва: пошкоджено гімназію

У Шевченківському районі Києва ракета пошкодила дві школи
У Шевченківському районі Києва через ракетний удар Росії, 27 серпня, зазнали серйозних руйнувань два заклади освіти, зокрема корпуси однієї з гімназій. Жертв чи поранених внаслідок інциденту немає. Наразі на територіях працюють вибухотехніки та інші екстрені служби для обстеження та фіксації наслідків.
Про це поінформував голова Шевченківської районної державної адміністрації Олександр Сазанович, передає Новини.LIVE.
Росія атакувала дві школи в Києві у Шевченківському районі
Найбільших пошкоджень зазнала одна з місцевих гімназій. Окрім вибитих вікон, там зафіксовано суттєві руйнування самих навчальних корпусів.
У другому постраждалому закладі наслідки російської атаки обмежилися розбитим склом. Наразі території обох об'єктів ретельно обстежують фахівці екстреного реагування.
"Наразі на місці працюють усі відповідні служби та вибухотехніки. Проводимо обстеження й фіксуємо наслідки атаки", — повідомив посадовець.
Очільник району також підкреслив, що інформація щодо масштабів завданої шкоди постійно уточнюється.
Про подальші дії адміністрація повідомить додатково.
Новини.LIVE повідомляли, що в Києві та по області лунали потужні вибухи в ніч проти 27 серпня. Росія атакувала столицю та регіон дронами й ракетами. Працювала ППО.
Повідомлялося, що внаслідок масованої атаки в Києві подекуди впали уламки повітряних цілей. Зайнялися пожежі та виникли руйнування.