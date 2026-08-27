Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїСвіт туризмуМодаРинок праціЄвробаченняГрядкаКультРинок нерухомостіДім та городВійськова економікаШтабТехноШоу-бізнес --Ментальне здоровяЕкономіка 2024FashionФінансистГороскопНацвідбірПередоваМандриПризовЕкономістАвтоТрадиціїВалютаПогодаВійнаСпортПолітикаМобілізаціяОлімпіадаLifeЖиттяПутівникСмакРецептиТранспортКіно та серіалиМетеоСаморозвитокСтильГроші ЗСУПромоНерухомістьЕксклюзивКиївМедцентрХронікиВійськоЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітЛайфхакиГрошіВійськовийСьогодніНаукаСвітлоЇжаWowТвариниСадЗСУSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartБоксЗдоров'яУкраїна АрхівОгоРезервкухняЛайфстайлСвятаЛьвівФінансиГламурЧС-2026ЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноКулінаріяНовини дняШоу-бізнесАрміяITХарківОдесаКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Київ
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Одеса
Політика
Промо
Свята
Смак
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Харків
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Київ У Шевченківському районі Києва ракета пошкодила дві школи

У Шевченківському районі Києва ракета пошкодила дві школи

Ua ru
Дата публікації: 27 серпня 2026 10:07
Ракетний удар по Шевченківському району Києва: пошкоджено гімназію
Руйнування в школі Києва після ракетного удару. Фото: @sazanovicholeksandr

У Шевченківському районі Києва через ракетний удар Росії, 27 серпня, зазнали серйозних руйнувань два заклади освіти, зокрема корпуси однієї з гімназій. Жертв чи поранених внаслідок інциденту немає. Наразі на територіях працюють вибухотехніки та інші екстрені служби для обстеження та фіксації наслідків.

Про це поінформував голова Шевченківської районної державної адміністрації Олександр Сазанович, передає Новини.LIVE.

Реклама

Росія атакувала дві школи в Києві у Шевченківському районі

Найбільших пошкоджень зазнала одна з місцевих гімназій. Окрім вибитих вікон, там зафіксовано суттєві руйнування самих навчальних корпусів.

Київ школи у Шевченківському районі
Пошкодження в школі внаслідок удару. Фото: @sazanovicholeksandr
Обстріли Києва 27 серпня
Руйнування вікон та приміщення школи. @sazanovicholeksandr

У другому постраждалому закладі наслідки російської атаки обмежилися розбитим склом. Наразі території обох об'єктів ретельно обстежують фахівці екстреного реагування.

Удари по Києву 27 серпня
Вибиті вікна внаслідок вибуху. @sazanovicholeksandr
Обстріли Росії по Києву
Пошкодження у школі. Фото: @sazanovicholeksandr

"Наразі на місці працюють усі відповідні служби та вибухотехніки. Проводимо обстеження й фіксуємо наслідки атаки", — повідомив посадовець.

Читайте також:
Київ обстріли
Руйнування покрівлі внаслідок вибуху. Фото: @sazanovicholeksandr

Очільник району також підкреслив, що інформація щодо масштабів завданої шкоди постійно уточнюється.

Школи в Києві після обстрілу
Наслідки обстрілів Києва 27 серпня. Фото: @sazanovicholeksandr

Про подальші дії адміністрація повідомить додатково.

Новини.LIVE повідомляли, що в Києві та по області лунали потужні вибухи в ніч проти 27 серпня. Росія атакувала столицю та регіон дронами й ракетами. Працювала ППО.

Повідомлялося, що внаслідок масованої атаки в Києві подекуди впали уламки повітряних цілей. Зайнялися пожежі та виникли руйнування. 

Київ школи обстріли війна в Україні руйнування
Анастасія Постоєнко - Редактор стрічки новин
Автор:
Анастасія Постоєнко

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації