В "Слуге народа" рассказали, как Кличко и Минкульт чуть не уничтожили историческое здание в столице

Предмет споров: доходный дом Арсения Бубнова. Фото: Википедия

В "Слуге народа" обвинили Министерство культуры Украины и КГГА в попытке превратить столичный исторический объект в бизнес-центр. Речь идет о доходном доме купца Арсения Бубнова, которому более 200 лет.

Об этом сообщила заместитель председателя партии "Слуга народа" Елена Шуляк.

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Демонтаж памятника незаконный

По ее словам, демонтаж памятника начали еще летом, что возмутило. Лишь в конце сентября, после возмущения общественности, памятник культуры XIX ст. был внесен в Перечень объектов культурного наследия Киева, что усложнило работу застройщика.

Политик говорит: согласно запросу от 04.10.2022 № 11/18/84-22 Министерство культуры и информполитики Украины согласовало проектную документацию для "Реконструкции с надстройкой нежилого здания для устройства делового центра с общепитом", расположенного на Набережно-Крещатике, то есть по адресу дома Бубнова.

Разрешение от Минкульта. Источник: оф.сайт "Слуги народа"

"Демонтаж здания начали в августе 2023 года, а дом внесли в Перечень объектов культурного наследия только 25 сентября. До этого уполномоченные органы в сфере охраны культурного наследия не только не принимали меры по защите исторически ценного здания, а наоборот — согласовали проект строительства, который фактически мог уничтожить памятник. То есть можно говорить о сговоре застройщика, местных властей и должностного лица с МКИП, которого, к слову, уже уволило новое руководство министерства", — отмечает Шуляк.

Уже в декабре прошлого года МКИП выдало разрешение застройщику — компании "Корпоративные решения ЛТД" на проведение всех этих работ. Ее владельцем до 2023 года выступал экс-депутат партии "УДАР" и сторонник мэра Киева Виталия Кличко Иван Плачков, что подтверждает о вовлечении в это КГГА.

Письмо Шуляк от КГГА, ст.1. Источник: оф.сайт "Слуги народа"

Письмо Шуляк от КГГА, ст.2. Источник: оф.сайт "Слуги народа"

В КГГА в мае этого года зарегистрировали генеральный план объекта строительства несмотря на то, что реализация такого проекта может сказаться на состоянии исторических памятников. Когда чиновники решили защитить памятник, он уже был поврежден. Поэтому, чтобы подобные истории не повторялись, необходимы полные и публичные реестры памятников, а также их постоянный мониторинг и инвентаризация.

"Только благодаря этому вся ценная историческая застройка будет получать соответствующий статус вовремя, и не будет уничтожаться на наших глазах", — подчеркнула Шуляк, добавила, что Украине крайне необходима градостроительная реформа, во главе которой будет стоять цифровизация и ответственность, как застройщика, так и местных властей.

Напомним, что ранее профильный комитет Верховной Рады рекомендовал ко второму чтению законопроект от "Слуг народа" о медицинском каннабисе. Также они объяснили, от чего зависит внедрение такого закона.