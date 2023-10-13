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В "Слузі народу" розповіли, як Кличко та Мінкульт ледь не знищили історичну будівлю в столиці

13 жовтня 2023 16:48
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор
В "Слузі народу" розповіли, як Кличко та Мінкульт ледь не знищили історичну будівлю в столиці
Предмет суперечок: прибутковий будинок Арсенія Бубнова. Фото: Вікіпедія
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор

В "Слузі народу" звинуватили Міністерство культури України та КМДА у спробі перетворення столичної історичної пам'ятки на бізнес-центр. Йдеться про прибутковий будинок купця Арсенія Бубнова, якому понад 200 років.

Про це повідомила заступниця голови партії "Слуга народу" Олена Шуляк.

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Демонтаж пам'ятки незаконний

За її словами, демонтаж пам'ятки почали ще влітку, що обурило. Лише наприкінці вересня, після обурення громадськості, пам'ятка культури XIX ст. була внесена до Переліку об’єктів культурної спадщини Києва, що ускладнило роботу забудовника.

Політикиня каже: згідно із запитом від 04.10.2022 № 11/18/84-22 Міністерство культури та інформполітики України погодило проєктну документацію для "Реконструкції з надбудовою нежитлової будівлі для влаштування ділового центру з закладом громадського харчування", розташованого на Набережно-Хрещатицькій, 13Б, тобто за адресою будинку Бубнова.

В "Слузі народу" розповіли, як Кличко та Мінкульт ледь не знищили історичну будівлю в столиці
Дозвіл від Мінкульту. Джерело: оф.сайт "Слуги народу"

"Демонтаж будівлі почали у серпні 2023 року, а будинок внесли у Перелік об’єктів культурної спадщини лише 25 вересня. До цього уповноважені органи у сфері охорони культурної спадщини не тільки не вживали заходів для захисту історично цінної будівлі, а навпаки — погодили проєкт будівництва, який фактично міг знищити пам’ятку. Тобто, можна говорити про змову забудовника, місцевої влади та посадовця з МКІП, якого, до слова, вже звільнило нове керівництво міністерства", — зауважує Шуляк.

Вже у грудні минулого року МКІП видало дозвіл забудовнику — компанії "Корпоративні рішення ЛТД" на проведення всіх цих робіт. Її власником до 2023 року виступав ексдепутат партії "УДАР" та поплічник мера Києва Віталія Кличко, Іван Плачков, що підтверджує про залученість до цього КМДА.

В "Слузі народу" розповіли, як Кличко та Мінкульт ледь не знищили історичну будівлю в столиці
Лист Шуляк від КМДА, ст.1. Джерело: оф.сайт "Слуги народу"
В "Слузі народу" розповіли, як Кличко та Мінкульт ледь не знищили історичну будівлю в столиці
Лист Шуляк від КМДА, ст.2. Джерело: оф.сайт "Слуги народу"

Натомість у КМДА в травні цього року зареєстрували генеральний план об’єкта будівництва попри те, що реалізація такого проєкту може позначитися на стані історичних пам’яток. Коли чиновники вирішили захистити пам'ятку, вона вже була пошкоджена. Тому, щоб подібні історії не повторювались, потрібні повні та публічні реєстри пам’яток, а також їх постійний моніторинг та інвентаризація.

"Тільки завдяки цьому вся цінна історична забудова буде отримувати відповідний статус вчасно і не буде знищуватись на наших очах", — наголосила Шуля, додала, що Україні вкрай необхідна містобудівна реформа, на чолі якої буде стояти цифровізація та відповідальність як забудовника, так і місцевої влади.

Нагадаємо, що раніше профільний комітет Верховної Ради рекомендував до другого читання законопроєкт від "Слуг народу" про медичний канабіс. Також вони пояснили, від чого залежить впровадження такого закону. 

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