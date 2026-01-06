Враг может применить баллистику — в Киеве воздушная тревога

Срочная новость

В столице Украины прозвучали сигналы воздушной тревоги. Местные власти призывают жителей города направляться в укрытия.

Соответствующее сообщение обнародовали в КГГА.

Реклама

Читайте также:

Причина воздушной тревоги в Киеве

По данным КГВА и мониторинговых каналов, есть угроза применения баллистического вооружения российскими оккупантами.

"Немедленно воспользуйтесь ближайшими укрытиями и находитесь там до завершения опасности", — призвали в КМВА.

Новость обновляется...