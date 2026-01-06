Враг может применить баллистику — в Киеве воздушная тревога

В столице раздается воздушная тревога — какая угроза Киеву
Дата публикации 6 января 2026 03:03
В столице Украины прозвучали сигналы воздушной тревоги. Местные власти призывают жителей города направляться в укрытия.
Соответствующее сообщение обнародовали в КГГА.
По данным КГВА и мониторинговых каналов, есть угроза применения баллистического вооружения российскими оккупантами.
"Немедленно воспользуйтесь ближайшими укрытиями и находитесь там до завершения опасности", — призвали в КМВА.
Новость обновляется...
