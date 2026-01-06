Ворог може застосувати балістику — у Києві повітряна тривога

Сили ППО України. Ілстраивне фото: Геншаб ЗСУ

У столиці України пролунали сигнали повітряної тривоги. Місцева влада закликає мешканців міста прямувати до укриттів.

Відповідне повідомлення оприлюднили в КМВА.

Причина повітряної тривоги у Києві

За даними КМВА та моніторингових каналів, є загроза застосування балістичного озброєння російськими окупантами.

"Негайно скористайтеся найближчими укриттями та перебувайте там до завершення небезпеки", — закликали у КМВА.

Новина оновлюється...