Ворог може застосувати балістику — у Києві повітряна тривога

У столиці лунає повітряна тривога — яка загроза Києву
Дата публікації: 6 січня 2026 03:03
Сили ППО України. Ілстраивне фото: Геншаб ЗСУ
У столиці України пролунали сигнали повітряної тривоги. Місцева влада закликає мешканців міста прямувати до укриттів.
Відповідне повідомлення оприлюднили в КМВА.
Причина повітряної тривоги у Києві
За даними КМВА та моніторингових каналів, є загроза застосування балістичного озброєння російськими окупантами.
"Негайно скористайтеся найближчими укриттями та перебувайте там до завершення небезпеки", — закликали у КМВА.
Новина оновлюється...
