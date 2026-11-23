Спасатель ГСЧС тушит пожар. Фото иллюстративное: ГСЧС Киева

В Подольском и Святошинском районах Киева утром в понедельник, 23 ноября, было зафиксировано падение обломков вражеских БпЛА сразу в трёх местах. Известно, что они упали на территории двух учебных заведений. К счастью, пожар не возник ни на одном из объектов, сейчас туда направляются экстренные службы.

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко, передает Новини.LIVE.

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В Киеве упали обломки дронов возле учебных заведений

В Святошинском районе обломки беспилотников упали сразу по двум разным адресам. В обоих случаях остатки БпЛА оказались на территории учебных заведений.

Несмотря на падение обломков на оба образовательных объекта, пожаров там не возникло. К одному из этих учреждений уже направляются экстренные службы, чтобы проверить территорию.

Сообщение о последствиях атаки. Фото: скриншот

Еще один инцидент зафиксировали в Подольском районе, где обломки беспилотника упали на складское здание. Пожара на складе также не произошло, а на место происшествия уже выехали экстренные службы.

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Новини.LIVE сообщали, что 22 ноября Киевская область уже оказалась под массированным ударом российских дронов. В пять утра вражеский беспилотник типа "Шахед" попал в жилой дом в поселке Димер. Сейчас из-под обломков извлекли тело еще одного человека, число погибших возросло до 11 человек.

В тот же день в городе Вишневом реактивный беспилотник «Герань-5» попал в супермаркет Novus, в результате чего погиб один человек и еще несколько получили ранения.