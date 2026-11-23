Рятувальник ДСНС гасить пожежу. Фото ілюстративне: ДСНС Києва

У Подільському та Святошинському районах Києва вранці у понеділок, 23 листопада, зафіксували падіння уламків ворожих БпЛА одразу на трьох локаціях. Відомо, що вони впали на території двох закладів освіти. На щастя, вогонь не спалахнув на жодному з об'єктів, зараз туди їдуть екстрені служби.

Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко, передає Новини.LIVE.

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У Києві впали уламки дронів біля закладів освіти

У Святошинському районі уламки безпілотників впали одразу за двома різними адресами. В обох випадках рештки БпЛА опинилися на території навчальних закладів.

Попри падіння уламків на обидві освітні локації, пожежі там не виникли. До одного з цих закладів уже прямують екстрені служби, щоб перевірити територію.

Повідомлення про наслідки атаки. Фото: скриншот

Ще один інцидент зафіксували в Подільському районі, де уламки безпілотника впали на складську будівлю. Загоряння на складі також не сталося, а на місце події вже вирушили екстрені служби.

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Новини.LIVE інформували, що 22 листопада, Київщина вже опинилася під масованим ударом російських дронів. О п'ятій ранку ворожий безпілотник типу "Шахед" влучив у житловий будинок у селищі Димер. Зараз з-під уламків дістали тіло ще однієї людини, кількість загиблих зросла до 11 осіб.

Того ж дня у місті Вишневе реактивний безпілотник "Герань-5" поцілив у супермаркет Novus, внаслідок чого загинула одна людина та ще кілька отримали поранення.