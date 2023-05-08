Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Киев arrow В Киева обломки БПЛА попали в многоэтажку и взлетную полосу Жулян: есть пострадавшие arrow

В Киева обломки БПЛА попали в многоэтажку и взлетную полосу Жулян: есть пострадавшие

8 мая 2023 02:03
обновлено: 02:50
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
В Киева обломки БПЛА попали в многоэтажку и взлетную полосу Жулян: есть пострадавшие
РФ атаковала Киев беспилотниками. Фото: Скриншот
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

В Святошинском районе Киева обломки БПЛА попали в многоэтажку.

Об этом сообщил Киевский городской голова Виталий Кличко в Telegram.

Читайте также:

Виталий Кличко также добавил, что есть три пострадавших на месте взрыва в Соломенском районе и один — в Святошинском.

Также сообщается, что в результате падения обломков на припаркованный автомобиль во дворе жилого дома произошло возгорание. Есть зафиксированное падение обломков на жилой дом на проезжую часть.

По информации начальника КМВА Сергея Попко, сейчас все экстренные службы работают на месте.

Также сообщается, что несколько пострадавших в Киеве госпитализировали.

"В Киеве продолжается воздушная тревога. Находитесь в укрытиях", — проинформировал глава КМВА Сергей Попко.

Сергей Попко также сообщил, что в Соломенском районе обломки упали на взлетную полосу аэропорта Жуляны.

Напомним, этой ночью во многих областях объявлена воздушная тревога. В ближайшие дни украинцев предупреждают о "чрезвычайно высокой" угрозе ракетного удара со стороны РФ.

 

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
обновлено:

13:45 Почему снятся мыши: значение сновидения и знаки судьбы

обновлено:

23:01 Молитвы на удачу: как они работают, правила чтения, тексты, видео

обновлено:

21:59 Какие знаки зодиака наиболее совместимы, а кому лучше избегать союзов

Новость с фото

16:20 Откупился? Камалия показала дом, который ей оставил Мохаммад Захур после развода

23:40 Вакансии в ВСУ: в ком нуждается украинское войско

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

16:11 Братья Суркисы проиграли суд: что ждет "Динамо"

07:38 Рекордные долги за коммунальные услуги: что предлагает правительство

13:06 Медведев истерически отреагировал на выступление Зеленского и призвал к массовому уничтожению

13:15 Мудрик может уйти из "Челси": украинцем интересуются несколько клубов

07:32Залужный рассказал, сколько ракет Россия выпустила по Украине во время последней атаки

Актуальное по теме

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Помочь сейчас