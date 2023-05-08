В Киева обломки БПЛА попали в многоэтажку и взлетную полосу Жулян: есть пострадавшие

РФ атаковала Киев беспилотниками. Фото: Скриншот

В Святошинском районе Киева обломки БПЛА попали в многоэтажку.

Об этом сообщил Киевский городской голова Виталий Кличко в Telegram.

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Виталий Кличко также добавил, что есть три пострадавших на месте взрыва в Соломенском районе и один — в Святошинском.

Также сообщается, что в результате падения обломков на припаркованный автомобиль во дворе жилого дома произошло возгорание. Есть зафиксированное падение обломков на жилой дом на проезжую часть.

По информации начальника КМВА Сергея Попко, сейчас все экстренные службы работают на месте.

Также сообщается, что несколько пострадавших в Киеве госпитализировали.

"В Киеве продолжается воздушная тревога. Находитесь в укрытиях", — проинформировал глава КМВА Сергей Попко.

Сергей Попко также сообщил, что в Соломенском районе обломки упали на взлетную полосу аэропорта Жуляны.

Напомним, этой ночью во многих областях объявлена воздушная тревога. В ближайшие дни украинцев предупреждают о "чрезвычайно высокой" угрозе ракетного удара со стороны РФ.