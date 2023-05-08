У Києві уламки БПЛА потрапили у багатоповерхівку та злітну смугу Жулян: є постраждалі

РФ атакувала Київ безпілотниками. Фото: Скріншот

В Святошинському районі Києва уламки БПЛА потрапили у багатоповерхівку.

Про це повідомив Київський міський голова Віталій Кличко у Telegram.

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Віталій Кличко також додав, що є троє постраждалих на місці вибуху в Соломʼянському районі та один — в Святошинському.

Також повідомляється, що внаслідок падіння уламків на припаркований автомобіль в дворі житлового будинку сталось загоряння. Є зафіксонане падіння уламків на житловий будинок на проїжджу частину.

За інформацією начальника КМВА Сергія Попка, зараз усі екстрені служби працюють на місці.

Також повідомляється, що кількох постраждалих у Києві шпиталізували.

"В Києві триває повітряна тривога. Перебувайте в укриттях", — поінформував очільник КМВА Сергій Попко.

Сергій Попко також повідомив, що в Солом’янському районі уламки впали на злітну полосу аеропорту Жуляни.

Нагадаємо, цієї ночі у багатьох областях оголошена повітряна тривога. У найближчі дні українців попереджають про "надзвичайно високу" загрозу ракетного удару з боку РФ.