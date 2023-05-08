У Києві уламки БПЛА потрапили у багатоповерхівку та злітну смугу Жулян: є постраждалі
В Святошинському районі Києва уламки БПЛА потрапили у багатоповерхівку.
Про це повідомив Київський міський голова Віталій Кличко у Telegram.
Віталій Кличко також додав, що є троє постраждалих на місці вибуху в Соломʼянському районі та один — в Святошинському.
Також повідомляється, що внаслідок падіння уламків на припаркований автомобіль в дворі житлового будинку сталось загоряння. Є зафіксонане падіння уламків на житловий будинок на проїжджу частину.
За інформацією начальника КМВА Сергія Попка, зараз усі екстрені служби працюють на місці.
Також повідомляється, що кількох постраждалих у Києві шпиталізували.
"В Києві триває повітряна тривога. Перебувайте в укриттях", — поінформував очільник КМВА Сергій Попко.
Сергій Попко також повідомив, що в Солом’янському районі уламки впали на злітну полосу аеропорту Жуляни.
Нагадаємо, цієї ночі у багатьох областях оголошена повітряна тривога. У найближчі дні українців попереджають про "надзвичайно високу" загрозу ракетного удару з боку РФ.