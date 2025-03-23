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В трех районах Киева зафиксировано падение дронов — что известно

23 марта 2025 01:05
Филип Бойко - редактор
Филип Бойко
редактор
В Киеве в трех районах упали обломки дронов и вызвали пожар
Срочная новость
Филип Бойко - редактор
Филип Бойко
редактор

Киевские власти сообщают о фиксации падения обломков вражеских дронов сразу в трех районах столицы. Сейчас информация о разрушениях уточняется.

Об этом сообщает начальник Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко.

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Информация о падении обломков дронов. Фото: Скриншот

Падение обломков дронов зафиксировано в Днепровском, Подольском и Деснянском районах. В Подольском районе обломки дрона стали причиной пожара в многоэтажке.

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