В Киеве в трех районах упали обломки дронов и вызвали пожар

В трех районах Киева зафиксировано падение дронов — что известно
23 марта 2025 01:05
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Киевские власти сообщают о фиксации падения обломков вражеских дронов сразу в трех районах столицы. Сейчас информация о разрушениях уточняется.
Об этом сообщает начальник Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко.
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Что известно на данный момент
Падение обломков дронов зафиксировано в Днепровском, Подольском и Деснянском районах. В Подольском районе обломки дрона стали причиной пожара в многоэтажке.
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