В Киеве в трех районах упали обломки дронов и вызвали пожар

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Киевские власти сообщают о фиксации падения обломков вражеских дронов сразу в трех районах столицы. Сейчас информация о разрушениях уточняется.

Об этом сообщает начальник Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко.

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Что известно на данный момент

Информация о падении обломков дронов. Фото: Скриншот

Падение обломков дронов зафиксировано в Днепровском, Подольском и Деснянском районах. В Подольском районе обломки дрона стали причиной пожара в многоэтажке.

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