У Києві в трьох районах впали уламки дронів і спричинили пожежу

В трьох районах Києва зафіксовано падіння дронів — що відомо
23 березня 2025 01:05
Термінова новина
Київська влада повідомляє про фіксацію падіння уламків ворожих дронів відразу у трьох районах столиці. Зараз інформація про руйнування уточнюється.
Про це повідомляє Начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко.
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Що відомо на цей момент
Падіння уламків дронів зафіксовано у Дніпровському, Подільскому та Деснянському районах. У Подільскому районі уламки дрона стали причиною пожежі у багатоповерхівці.
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