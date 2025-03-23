У Києві в трьох районах впали уламки дронів і спричинили пожежу

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Київська влада повідомляє про фіксацію падіння уламків ворожих дронів відразу у трьох районах столиці. Зараз інформація про руйнування уточнюється.

Про це повідомляє Начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко.

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Що відомо на цей момент

Інформація про падіння уламків дронів. Фото: Скриншот

Падіння уламків дронів зафіксовано у Дніпровському, Подільскому та Деснянському районах. У Подільскому районі уламки дрона стали причиною пожежі у багатоповерхівці.

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