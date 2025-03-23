Київ Одеса Харків Львів
Розділи
Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Київ arrow В трьох районах Києва зафіксовано падіння дронів — що відомо arrow

В трьох районах Києва зафіксовано падіння дронів — що відомо

23 березня 2025 01:05
Пилип Бойко - редактор
Пилип Бойко
редактор
У Києві в трьох районах впали уламки дронів і спричинили пожежу
Термінова новина
Пилип Бойко - редактор
Пилип Бойко
редактор

Київська влада повідомляє про фіксацію падіння уламків ворожих дронів відразу у трьох районах столиці. Зараз інформація про руйнування уточнюється.

Про це повідомляє Начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко.

Читайте також:

Що відомо на цей момент

В трьох районах Києва зафіксовано падіння дронів — що відомо - фото 1
Інформація про падіння уламків дронів. Фото: Скриншот

Падіння уламків дронів зафіксовано у Дніпровському, Подільскому та Деснянському районах. У Подільскому районі уламки дрона стали причиною пожежі у багатоповерхівці.

Новина доповнюється...

дрон Шахід-136 війна в Україні