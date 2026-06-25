В центре Киева дети украшают разбитые окна после атаки РФ: фото

Любава Малицкая расписывает деревянные плиты. Фото: Суспільне новини/Виктория Пухальская

Инна Буряк редактор ленты новостей

Массированный удар РФ по Киеву, нанесенный около месяца назад, 24 мая, взрывной волной выбил окна в отеле "Украина". Их закрыли деревянными плитами, и для украинских подростков они превратились в импровизированные холсты для творчества.

Об этом сообщает Суспільне, передает Новини.LIVE.

Раскрашенные деревянные плиты в отеле "Украина". Фото: Суспільне новини/Виктория Пухальская

Дети разрисовали выбитые окна в отеле "Украина"

Одной из первых, кто создал свою работу, стала Любава Малицкая. Девушка с детства занимается рисованием, для художественной инсталляции выбрала петриковскую роспись из-за любви к рисованию цветов. Говорит, что для нее необычен сам формат, ведь вместо бумаги — большая деревянная плита.

"Нужно делать все осторожно, потому что краска высыхает не за десять минут, а почти за день", — говорит подросток.

Петриковская роспись. Фото: Суспільне новини/Виктория Пухальская

В компании ARS Capital, владеющей отелем "Украина", отмечают, что после установки окон арт-холсты будут сохранены и выставлены в холле отеля.

"Эти работы стали чем-то большим, чем просто отделка поврежденных окон. Они показывают, что даже после разрушений остается место для красоты и надежды. Мы сохраним эти работы для истории, ведь они стали доказательством силы украинских детей", — отметил владелец отеля Максим Криппа.

Раскрашенные петриковской росписью деревянные плиты. Фото: Суспільне новини/Виктория Пухальская

Напомним, в ночь на 24 мая российские войска выпустили наибольшее количество ракет именно по Киеву. В результате российского удара почти полностью разрушен музей Чернобыля и поврежден Национальный художественный музей, 69 человек пострадали, а двое погибли.

Также мы писали, что 17 июня в результате очередного обстрела две ракеты РФ поразили киностудию Довженко, в результате чего были уничтожены 100 тысяч костюмов и выбиты 300 окон. Рядом с пострадавшим цехом находится хранилище пленок с около 600 фильмами киностудии; архив не пострадал, однако в здании выбиты двери и окна.

В соавторстве с Софией Медведевой