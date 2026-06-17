Киностудию имени Довженко атаковали двумя ракетами РФ: сгорело 100 000 костюмов

Разрушенное здание на территории киностудии имени Довженко. Фото: facebook.com/dovzhenkofilmstudios

Генеральный директор киностудии имени Довженко Андрей Дончик заявил, что киностудии в Киеве были повреждены двумя российскими ракетами. В результате атаки были уничтожены 100 тысяч костюмов и выбиты сотни окон.

Об этом сообщает журналистка Новини.LIVE Диана Шликова.

Что известно о повреждениях киностудии имени Довженко

Общаясь с журналистами, Андрей Дончик рассказал, что одна вражеская ракета упала между жилым комплексом и студией, повредив центральный корпус дирекции и выбив около 300 окон. Вторая ракета попала на территорию киностудии и уничтожила костюмы и миллионы единиц реквизита, одежды, обуви и головных уборов.

"Это первая ракета. Вторая, к сожалению, попала прямо на территорию киностудии и уничтожила костюмерный цех или хранилище костюмов, где, как вы, наверное, читали, хранилось около 100 тысяч костюмов, сшитых для фильмов", — сказал генеральный директор киностудии.

Также он добавил, что рядом с пострадавшим цехом расположено хранилище плёнок с около 600 фильмами киностудии. Причём часть из этих плёнок существует в единственном экземпляре.

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По словам Дончика, архив не пострадал, однако в зданиях выбиты двери и окна.

"После нашего обследования киностудии фактически выяснилось, что целых окон на территории киностудии — а это 16 гектаров территории и 18 зданий — нигде нет. Настолько сильной была эта взрывная волна", — резюмировал он.

Как сообщало Новини.LIVE, в ночь на 15 июня россияне осуществили комбинированный обстрел Украины, а основной целью РФ стал Киев. В результате атаки и пожара сгорел костюмерный цех киностудии Довженко.

Также мы писали, что россияне атаковали комплекс Киево-Печерской лавры, из-за чего загорелась крыша Успенского собора.