Главная Киев В центре Киева вспыхнул пожар в гостинице "Днепр"

В центре Киева вспыхнул пожар в гостинице "Днепр"

Ua ru
Дата публикации 5 февраля 2026 10:07
Пожар в гостинице "Днепр" на Крещатике — что известно
Гостиница "Днепр". Фото: Трибуна

В четверг 5 февраля в Киеве на улице Крещатик, вспыхнул пожар в одном из номеров гостиницы "Днепр". Огонь охватил помещение на четвертом этаже здания.

Об этом сообщили в КГГА.

Читайте также:

В Киеве горит гостиница "Днепр"

На место оперативно прибыли подразделения ГСЧС, которые развернули аварийно-спасательные работы и проводят ликвидацию возгорания. Сейчас специалисты работают над тем, чтобы не допустить распространения пламени на другие этажи здания.

Информация о пострадавших и масштабах ущерба пока уточняется. Причины возгорания будут устанавливать следователи после полной ликвидации пожара.

Впоследствии в пресс-службе ГСЧС изданию Новини.LIVE сообщили, что по состоянию на 10:00 огонь потушили. Сообщение об инциденте на Крещатике поступило в 8:10. В результате пожара из здания эвакуировали 57 человек, среди которых ребенок.

"Произошло возгорание в номере на 3-м этаже одной из гостиниц. Во время тушения пожара с верхних этажей эвакуировано 57 человек, из них 1 ребенка. Уже в 08:40 пожар был ликвидирован на площади 30 кв. м. Жертв и пострадавших нет", — говорится в сообщении.

Напомним, в Киеве в двух районах произошли масштабные разрушения и пожары в результате атак российских войск. В ГСЧС показали фото последствий.

А на Сумщине этой ночью были большие пожары из-за российских обстрелов.

Анастасия Постоенко - Редактор
