Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультМодаРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Культ
Львів
Мобілізація
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Київ У центрі Києва спалахнула пожежа в готелі "Дніпро"

У центрі Києва спалахнула пожежа в готелі "Дніпро"

Ua ru
Дата публікації: 5 лютого 2026 09:44
Пожежа в готелі "Дніпро" на Хрещатику — що відомо
Готель "Дніпро". Фото: Трибуна

В четвер 5 лютого у Києві на вулиці Хрещатик, спалахнула пожежа в одному з номерів готелю "Дніпро". Вогонь охопив приміщення на четвертому поверсі будівлі.

Про це повідомили в КМДА.

Реклама
Читайте також:

У Києві горить готель "Дніпро"

На місце оперативно прибули підрозділи ДСНС, які розгорнули аварійно-рятувальні роботи та проводять ліквідацію займання. Наразі фахівці працюють над тим, щоб не допустити поширення полум'я на інші поверхи будівлі.

Інформація про постраждалих та масштаби збитків наразі уточнюється. Причини загоряння встановлюватимуть слідчі після повної ліквідації пожежі.

Нагадаємо, у Києві у двох районах сталися масштабні руйнування та пожежі внаслідок атак російських військ. В ДСНС показали фото наслідків.

А на Сумщині цієї ночі були великі пожежі через російські обстріли.

Київ пожежа ДСНС готель
Анастасія Постоєнко - Редактор
Автор:
Анастасія Постоєнко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації