Пожежа в готелі "Дніпро" на Хрещатику — що відомо

В четвер 5 лютого у Києві на вулиці Хрещатик, спалахнула пожежа в одному з номерів готелю "Дніпро". Вогонь охопив приміщення на четвертому поверсі будівлі.

Про це повідомили в КМДА.

На місце оперативно прибули підрозділи ДСНС, які розгорнули аварійно-рятувальні роботи та проводять ліквідацію займання. Наразі фахівці працюють над тим, щоб не допустити поширення полум'я на інші поверхи будівлі.

Інформація про постраждалих та масштаби збитків наразі уточнюється. Причини загоряння встановлюватимуть слідчі після повної ліквідації пожежі.

Нагадаємо, у Києві у двох районах сталися масштабні руйнування та пожежі внаслідок атак російських військ. В ДСНС показали фото наслідків.

А на Сумщині цієї ночі були великі пожежі через російські обстріли.