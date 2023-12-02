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В центре Киева пьяный водитель сбил насмерть двух человек — его задержали

2 декабря 2023 00:33
2d1f1319-b313-4b4b-5a4c-6e1443d44900 - Екатерина Коновалец
В центре Киева пьяный водитель сбил насмерть двух человек — его задержали
Последствия смертельного ДТП в столице. Фото: полиция Киева
2d1f1319-b313-4b4b-5a4c-6e1443d44900 - Екатерина Коновалец

В центре Киеве в пятницу, 1 декабря, произошло смертальное ДТП на улице Старановодницкой. В результате аварии погибли два человека.

Об этом сообщает полиция Киева.

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По данным правоохранителей, водитель автомобиля "Тойота", двигаясь по проезжей части на улице Староноводницкой, выехал на встречную полосу движения, в результате чего совершил столкновение с автомобилем "Рено". Водитель и пассажир автомобиля "Рено" от полученных травм погибли на месте происшествия.

"За рулем "Тойоты" находился гражданин другого государства, 1979 года рождения. Предварительно известно, что он находился в состоянии алкогольного опьянения", — говорится в сообщении.

На картинке может быть: автомобиль, скорая помощь и дорога
Последствия смертельного ДТП в столице. Фото: полиция Киева

Столичные правоохранители задержали водителя "Тойоты" в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины.

Отметим, санкция статьи предусматривает наказание до десяти лет тюрьмы.

Добавим, в селе Подзамочек Бучачской территориальной громады Чортковского района произошло ДТП сегодня вечером , 1 декабря. На автодороге столкнулся рейсовый автобус Isuzu и автомобиль экстренной медицинской помощи Citroen.

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