В центре Киева пьяный водитель сбил насмерть двух человек — его задержали
В центре Киеве в пятницу, 1 декабря, произошло смертальное ДТП на улице Старановодницкой. В результате аварии погибли два человека.
Об этом сообщает полиция Киева.
ДТП в центре Киева — что известно
По данным правоохранителей, водитель автомобиля "Тойота", двигаясь по проезжей части на улице Староноводницкой, выехал на встречную полосу движения, в результате чего совершил столкновение с автомобилем "Рено". Водитель и пассажир автомобиля "Рено" от полученных травм погибли на месте происшествия.
"За рулем "Тойоты" находился гражданин другого государства, 1979 года рождения. Предварительно известно, что он находился в состоянии алкогольного опьянения", — говорится в сообщении.
Столичные правоохранители задержали водителя "Тойоты" в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины.
Отметим, санкция статьи предусматривает наказание до десяти лет тюрьмы.
Добавим, в селе Подзамочек Бучачской территориальной громады Чортковского района произошло ДТП сегодня вечером , 1 декабря. На автодороге столкнулся рейсовый автобус Isuzu и автомобиль экстренной медицинской помощи Citroen.
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