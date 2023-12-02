В центрі Києва п'яний водій збив на смерть двох людей — його затримали
У ценрі Києві в п'ятницю, 1 грудня, сталася смертальна ДТП на вулиці Старановодницькій. Внаслідок аварії загинули двоє людей.
Про це повідомляє поліція Києва.
ДТП в центрі Києва — що відомо
За даними правоохоронців, водій автомобіля "Тойота", рухаючись по проїжджій частині на вулиці Староноводницькій виїхав на зустрічну смугу руху, в результаті чого здійснив зіткнення з автомобілем "Рено". Водій і пасажир автомобіля "Рено" від отриманих травм загинули на місці події.
"За кермом "Тойоти" перебував громадянин іншої держави, 1979 року народження. Попередньо відомо, що він перебував у стані алкогольного сп’яніння", — йдеться в повідомленні.
Столичні правоохоронці затримали керманича "Тойоти" у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.
Зазначимо, санкція статті передбачає покарання до десяти років ув’язнення.
Додамо, у селі Підзамочок Бучацької територіальної громади Чортківського району сталося ДТП сьогодні увечері, 1 грудня. На автодорозі зіткнувся рейсовий автобус Isuzu та автомобіль екстреної медичної допомоги Citroen.
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