В центрі Києва п'яний водій збив на смерть двох людей — його затримали

Наслідки смертельної ДТП в столиці. Фото: поліція Києва

У ценрі Києві в п'ятницю, 1 грудня, сталася смертальна ДТП на вулиці Старановодницькій. Внаслідок аварії загинули двоє людей.

Про це повідомляє поліція Києва.

Читайте також:

ДТП в центрі Києва — що відомо

За даними правоохоронців, водій автомобіля "Тойота", рухаючись по проїжджій частині на вулиці Староноводницькій виїхав на зустрічну смугу руху, в результаті чого здійснив зіткнення з автомобілем "Рено". Водій і пасажир автомобіля "Рено" від отриманих травм загинули на місці події.

"За кермом "Тойоти" перебував громадянин іншої держави, 1979 року народження. Попередньо відомо, що він перебував у стані алкогольного сп’яніння", — йдеться в повідомленні.

Наслідки смертельної ДТП в столиці. Фото: поліція Києва

Столичні правоохоронці затримали керманича "Тойоти" у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Зазначимо, санкція статті передбачає покарання до десяти років ув’язнення.

Додамо, у селі Підзамочок Бучацької територіальної громади Чортківського району сталося ДТП сьогодні увечері, 1 грудня. На автодорозі зіткнувся рейсовий автобус Isuzu та автомобіль екстреної медичної допомоги Citroen.