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В центрі Києва п'яний водій збив на смерть двох людей — його затримали

2 грудня 2023 00:33
2d1f1319-b313-4b4b-5a4c-6e1443d44900 - Катерина Коновалець
В центрі Києва п'яний водій збив на смерть двох людей — його затримали
Наслідки смертельної ДТП в столиці. Фото: поліція Києва
2d1f1319-b313-4b4b-5a4c-6e1443d44900 - Катерина Коновалець

У ценрі Києві в п'ятницю, 1 грудня, сталася смертальна ДТП на вулиці Старановодницькій. Внаслідок аварії загинули двоє людей.

Про це повідомляє поліція Києва.

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ДТП в центрі Києва — що відомо

За даними правоохоронців, водій автомобіля "Тойота", рухаючись по проїжджій частині на вулиці Староноводницькій виїхав на зустрічну смугу руху, в результаті чого здійснив зіткнення з автомобілем "Рено". Водій і пасажир автомобіля "Рено" від отриманих травм загинули на місці події. 

"За кермом "Тойоти" перебував громадянин іншої держави, 1979 року народження. Попередньо відомо, що він перебував у стані алкогольного сп’яніння", — йдеться в повідомленні.

На зображенні може бути: автомобіль, швидка допомога та дорога
Наслідки смертельної ДТП в столиці. Фото: поліція Києва

Столичні правоохоронці затримали  керманича "Тойоти" у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. 

Зазначимо, санкція статті передбачає покарання до десяти років ув’язнення.

Додамо, у селі Підзамочок Бучацької територіальної громади Чортківського району сталося ДТП сьогодні увечері, 1 грудня. На автодорозі зіткнувся рейсовий автобус Isuzu та автомобіль екстреної медичної допомоги Citroen.

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