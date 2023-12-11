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В центре Киева зажгли свечи на Ханукальной Меноре

11 декабря 2023 19:30
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор
В центре Киева зажгли свечи на Ханукальной Меноре
Мэр Киева Виталий Кличко на церемонии зажигания свечей на Ханукальной Меноре. Фото: телеграм Виталия Кличко
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор

В Киеве на Майдане Независимости состоялась церемония зажигания свечей на Ханукальной Меноре, сегодня, 11 декабря. Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что украинская Менора является самой большой в Европе.

Об этом сообщил Виталий Кличко.

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Виталий Кличко принял участие в церемонии зажигания свечей на Ханукальной Меноре, расположенной на Майдане Независимости в Киеве. По его словам, киевская Менора — самая большая в Европе.

Мэр Киева Виталий Кличко на церемонии зажигания свечей на Ханукальной Меноре
Виталий Кличко на церемонии зажигания свечей на Ханукальной Меноре. Фото: Виталий Кличко
Виталий Кличко зажигает свечу
Виталий Кличко зажигает свечу. Фото: Виталий Кличко

Мэр Киева добавил, что на церемонии присутствовали раввины, послы Израиля, Аргентины, временно поверенный по делам посольства США в Украине, представители дипломатического корпуса и международных организаций.

"В 5 день Хануки на Меноре в Киеве зажгли 5 свечей. Как символ свободы, победы добра над злом и несокрушимости еврейского и украинского народов", — отметил Кличко.

Выступление Виталия Кличко
Выступление Виталия Кличко. Фото: Виталий Кличко
Сообщение Виталия Кличко
Сообщение Виталия Кличко. Фото: скриншот поста Кличко

Напомним, 7 декабря, начался праздник Хануки, который по традиции отмечают в течение восьми дней. В свою очередь, Президент Украины Владимир Зеленский поздравил еврейскую общину с таким праздником во время встречи с ее представителями.

Добавим, Новини.LIVE пообщались со старейшиной еврейской общины Киева Еленой Березой и подготовили материал об истории и традициях светлого праздника Хануки.

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