В центре Киева зажгли свечи на Ханукальной Меноре

Мэр Киева Виталий Кличко на церемонии зажигания свечей на Ханукальной Меноре. Фото: телеграм Виталия Кличко

В Киеве на Майдане Независимости состоялась церемония зажигания свечей на Ханукальной Меноре, сегодня, 11 декабря. Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что украинская Менора является самой большой в Европе.

Об этом сообщил Виталий Кличко.

Читайте также:

Ханукальная Менора в Киеве

Виталий Кличко принял участие в церемонии зажигания свечей на Ханукальной Меноре, расположенной на Майдане Независимости в Киеве. По его словам, киевская Менора — самая большая в Европе.

Виталий Кличко на церемонии зажигания свечей на Ханукальной Меноре. Фото: Виталий Кличко

Виталий Кличко зажигает свечу. Фото: Виталий Кличко

Мэр Киева добавил, что на церемонии присутствовали раввины, послы Израиля, Аргентины, временно поверенный по делам посольства США в Украине, представители дипломатического корпуса и международных организаций.

"В 5 день Хануки на Меноре в Киеве зажгли 5 свечей. Как символ свободы, победы добра над злом и несокрушимости еврейского и украинского народов", — отметил Кличко.

Выступление Виталия Кличко. Фото: Виталий Кличко

Сообщение Виталия Кличко. Фото: скриншот поста Кличко

Напомним, 7 декабря, начался праздник Хануки, который по традиции отмечают в течение восьми дней. В свою очередь, Президент Украины Владимир Зеленский поздравил еврейскую общину с таким праздником во время встречи с ее представителями.

Добавим, Новини.LIVE пообщались со старейшиной еврейской общины Киева Еленой Березой и подготовили материал об истории и традициях светлого праздника Хануки.