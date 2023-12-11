В центрі Києва запалили свічки на Ханукальній Менорі
У Києві на Майдані Незалежності відбулася церемонія запалювання свічок на Ханукальній Менорі, сьогодні, 11 грудня. Мер Києва Віталій Кличко заявив, що українська Менора є найбільшою в Європі.
Про це повідомив Віталій Кличко.
Ханукальна Менора в Києві
Віталій Кличко взяв участь у церемонії запалювання свічок на Ханукальній Менорі, яка розташована на Майдані Незалежності у Києві. За його словами київська Менора — найбільша у Європі.
Мер Києва додав, що на церемонії були присутні равини, посли Ізраїлю, Аргентини, тимчасово повіреній у справах посольства США в Україні, представники дипломатичного корпусу та міжнародних організацій.
"У 5 день Хануки на Менорі в Києві запалили 5 свічок. Як символ свободи, перемоги добра над злом і незламності єврейського та українського народів", — зазначив Кличко.
Нагадаємо, 7 грудня, розпочалося свято Хануки, яке за традицією відзначають впродовж восьми днів. Своєю чергою Президент України Володимир Зеленський привітав єврейську громаду з таким святом під час зустрічі з її представниками.
Додамо, Новини.LIVE поспілкувались зі старійшиною єврейської громади Києва Оленою Березою та підготували матеріал про історію та традиції світлого свята Хануки.
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