В центре Киева начался митинг за возвращение Залужного

Участники акции протеста требуют вернуть Залужного. Фото: соцсети

На Майдане Независимости в Киеве собрались митингующие с требованием вернуть на должность генерала Валерия Залужного, который вчера был отправлен в отставку указом Президента Украины Владимира Зеленского. Люди объясняют, что считают такие действия неразумными и играющими на руку Путину.

Корреспондент Новини.LIVE побывал на месте событий и пообщался с участниками акции протеста.

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Десятки людей собрались в центре Киева, на Майдане Незалежности, с требованием вернуть на должность Главнокомандующего генерала Залужного.

"Я очень неудовлетворена тем, что Зеленский сделал подарок Путину к 23 февраля и уволил лучшего, "железного генерала", Валерия Залужного. Я считаю, что он сделал это из-за своих рейтингов, а нам нужна победа", — заявила одна из участниц акции протеста.

Участники акции протеста скандировали "Верните Залужного!" и "Банду геть!". Также они выражали недовольство действиями президента страны.

"Думаю, большинству людей, и мне так же, непонятно, почему сняли Залужного. Идеальных людей нет, но нам нужно объяснение, почему это было сделано, да еще и в такой сложный период в войне", — прокомментировала другая киевлянка.

Кроме того, митингующие убеждены, что назначенный Главнокомандующим ВСУ генерал-полковник Александр Сырский не справится с возложенными на него обязанностями. Они считают, что он не сможет объединить военных для победы.

Некоторые Telegram-каналы сообщают, что организатором акции в поддержку Залужного является пятый президент Украины Петр Порошенко. Впрочем, подтверждения этой информации пока нет.

Увольнение Залужного — что известно

Напомним, 8 февраля Президент уволил Главнокомандующего Вооруженными силами Украины Валерия Залужного. Он поблагодарил его за два года защиты и предложил ему быть и дальше вместе в составе войск. Вместо Залужного был назначен командующий Сухопутными войсками Александр Сырский.

Политолог Игорь Чаленко предположил, что среди причин увольнения главкома вероятно разные взгляды в подходе к мобилизации и боевым действиям.

Украинцы неоднозначно отреагировали на подобные кадровые изменения. Они критикуют президента и требуют вернуть Залужного в должность.

Увольнение Залужного также прокомментировали в Белом доме. Там подчеркнули, что США продолжат работать с нашей страной и дальше.