В центрі Києві почався мітинг за повернення Залужного

Учасники акції протесту вимагають повернути Залужного. Фото: соцмережі

На Майдані Незалежності у Києві зібралися мітингувальники з вимогою повернути на посаду генерала Валерія Залужного, який учора був відправлений у відставку указом Президента України Володимира Зеленського. Люди пояснюють, що вважають такі дії нерозумними і такими, що грають на руку Путіну.

Кореспондент Новини.LIVE побував на місці подій і поспілкувався з учасниками акції протесту.

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Десятки людей зібралися в центрі Києва, на Майдані Незалежності, з вимогою повернути на посаду Головнокомандувача генерала Залужного.

"Я дуже незадоволена тим, що Зеленський зробив подарунок Путіну до 23.02. він звільнив найкращого, "залізного генерала", Валерія Залужного. Я вважаю, що він зробив це через свої рейтинги, а нам потрібна перемога", — заявила одна з учасниць акції протесту.

Учасники акції протесту скандували "Поверніть Залужного!" і "Банду геть!". Також вони висловлювали незадоволення діями президента країни.

"Думаю, більшості людей, і мені так само, незрозуміло, чому зняли Залужного. Ідеальних людей немає, але нам потрібне пояснення, чому це було зроблено, та ще і в такий складний період у війні", — прокоментувала інша киянка.

Окрім того, мітингувальники переконані, що призначений Головнокомандувачем ЗСУ генерал-полковник Олександр Сирський не впорається з покладеними на нього обов'язками. Вони вважають, що він не зможе об'єднати військових задля перемоги.

Деякі Telegram-канали сповіщають, що організатором акції на підтримку Залужного є п'ятий президент України Петро Порошенко. Втім, підтвердження цієї інформації наразі нема.

Звільнення Залужного — що відомо

Нагадаємо, 8 лютого президент звільнив Головнокомандувача Збройних сил України Валерія Залужного. Він подякував йому за два роки захисту і запропонував бути й надалі разом у складі військ. Замість Залужного було призначено командувача Сухопутних військ Олександра Сирського.

Політолог Ігор Чаленко припустив, що серед причин звільнення головкома, ймовірно, різні погляди у підході до мобілізації та бойових дій.

Українці неоднозначно відреагували на такі кадрові зміни. Вони критикують президента та вимагають повернути Залужного на посаду.

Звільнення Залужного також прокоментували у Білому домі. Там наголосили, що США продовжать працювати з нашою країною й надалі.