Защитный материал для ВСУ

Анастасия Миницкая. Фото: ТСН

В Киеве в одной из лабораторий Киевского политехнического института 17-летняя выпускница Анастасия Миницкая вместе с наставником изобрела уникальный материал. Он может оказаться полезным для Вооруженных сил Украины.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

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Точной наукой Настя заинтересовалась в 9-м классе. Стала воспитательницей Киевской малой академии наук. Девушка избрала секцию материаловедения. После начала полномасштабного вторжения задумалась, как она может принести пользу защитникам Украины.

"Занималась плетением сеток, собирала помощь, а потом захотелось более масштабно помогать. Но так как я занималась наукой, какой лучший способ, чем сделать это через науку?" — говорит исследователь Анастасия.

Реализовать свою идею Насте помог целый консилиум преподавателей КПИ во главе с научным руководителем Олегом Владимировичем. Посовещались и решили разработать технологию создания сверхлегкого металлополимерного материала.

"Сейчас у военных актуальна тема именно защитных сооружений, которые можно было бы быстро собрать-разобрать, чтобы они были легкими и крепкими, но как такого материала достаточно мало", — говорит девушка.

Материал для защитных сооружений ВСУ. Фото: ТСН

За основу для дальнейшего усовершенствования избрали пористый алюминий, ранее разработанный в КПИ тоже для военных целей.

После года экспериментов исследователи достигли своей цели.

"Мы сделали такой вариант, что его свойства гораздо лучше при меньшей массе. Для человека, чтобы сделать какую-то огневую точку очень быстро под огнем противника и чтобы масса была, допустим, на 8 человек по 10 кг и чтобы это все было 80 кг и оно защищало от пуль, это было бы очень классно", — отметил заведующий лабораторией криогенной техники физико-математического факультета КПИ Олег Козленко.

Анастасия Миницкая с преподавателем. Фото: ТСН

Изобретение, к которому присоединилась Анастасия, уже подали на патент. Девушка мечтает опробовать его в полевых условиях.

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