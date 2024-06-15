Захисний матеріал для ЗСУ

Анастасія Мініцька. Фото: ТСН

У Києві в одній з лабораторій Київського політехнічного інституту 17-річна випускниця Анастасія Мініцька разом із наставником винайшла унікальний матеріал. Він може виявитися корисним для Збройних сил України.

Про це йдеться у сюжеті ТСН.

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Унікальний матеріал для ЗСУ

Точною наукою Настя зацікавилася у 9-му класі. Стала вихованицею Київської малої академії наук. Дівчина обрала секцію матеріалознавства. Після початку повномасштабного вторгнення замислилася, як вона може принести користь оборонцям України.

"Займалася плетінням сіток, збирала допомогу, а потім захотілося більш масштабно допомагати. Але оскільки я займалася наукою, який найкращий спосіб, ніж зробити це через науку?" — каже дослідниця Анастасія.

Реалізувати свою ідею Насті допоміг цілий консиліум викладачів КПІ на чолі з її науковим керівником Олегом Володимировичем. Порадилися і вирішили розробити технологію створення надлегкого металополімерного матеріалу.

"Зараз у військових актуальна тема саме захисних споруд, які можна було б швидко зібрати-розібрати, щоб вони були легкі і міцні водночас, але як такого матеріалу досить мало", — каже дівчина.

Матеріал для захисних споруд ЗСУ. Фото: ТСН

За основу для подальшого вдосконалення обрали пористий алюміній, раніше розроблений у КПІ теж для військових цілей.

Після року експериментів дослідники досягли своєї мети.

"Ми зробили такий варіант, що його властивості набагато кращі при меншій масі. Для людини, щоб зробити якусь вогневу точку дуже швидко під вогнем противника і щоб маса була, припустімо, на 8 людей по 10 кг, і щоб це все було 80 кг і воно захищало від куль, то це було б дуже класно", — зазначив завідувач лабораторії кріогенної техніки фізико-математичного факультету КПІ Олег Козленко.

Анастасія Мініцька з викладачем. Фото: ТСН

Винахід, до створення якого долучилася Анастасія, вже подали на патент. Дівчина мріє, щоб його апробували у польових умовах.

Раніше ми писали, що вчені зробили революцію в енергетичній сфері, створивши унікальний матеріал, здатний живити будинки електроенергією без дротів і акумуляторів. Цим матеріалом є цемент. Проте, певна річ, не звичайний, а виготовлений за особливою технологією.