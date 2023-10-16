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В Украине будут судить двух оккупантов, которые пытали жителей Киевской области

16 октября 2023 13:11
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
В Украине будут судить двух оккупантов, которые пытали жителей Киевской области
Российские оккупанты. Фото: росСМИ
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

В Украине будут судить двух российских офицеров, которые пытали мирных жителей Киевской области. Прокуроры уже направили в суд обвинительный акт по факту нарушения законов и обычаев войны.

Об этом сообщает Киевская областная прокуратура.

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"Прокуроры Киевской областной прокуратуры направили в суд обвинительный акт в отношении командира мотострелкового батальона 15-й отдельной мотострелковой бригады 2-й гвардейской общевойсковой армии Центрального военного округа вооруженных сил РФ и заместителя командира роты того же батальона по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438, ч. 1 ст. 438 УК Украины)", — говорится в сообщении.

Правоохранители установили, что в марте прошлого года оккупанты, временно находившиеся в селе Богдановка Броварского района, увидели в лесополосе местного жителя. Для его задержания захватчики решили выстрелить ему в ногу. После этого они доставили его на бронированной машине к месту своей дислокации.

Российские оккупанты, которые пытали жителей Киевской области
Российские оккупанты, которые пытали жителей Киевской области. Фото: t.me/press_kobl

Там украинца удерживали в течение пяти дней со связанными за спиной руками, морили голодом и не давали воды. Военные РФ не оказали ему медицинскую помощь после ранения, чтобы он страдал от загноения раны.

Оккупанты неоднократно допрашивали мужчину о сотрудничестве с ВСУ и расположении украинских позиций. Захватчики также били по руке пленного прикладом автомата, а затем порезали ее ножом. Мужчину душили, унижали и оскорбляли.

Заместитель командира лично произвел один выстрел в палец левой руки потерпевшего из травматического оружия. После этого командир бригады отдал приказ убить потерпевшего. Российские оккупанты считали, что мужчина умрет из-за потери крови и решили оставить его со связанными руками в помещении, где осуществляли допрос. Через некоторое время потерпевшему удалось сбежать.

"Кроме того, заместитель командира роты в полночь, совместно с сослуживцами, зашел в дом, в подвале которого прятались от оккупантов мирные жители. Российские военные открыли огонь из огнестрельного оружия по стенам, после чего приказали всем присутствующим собраться у входа в подвал", — говорится в сообщении.

Захватчики вытащили из укрытия безоружного мужчину и отвели в комнату. Там оккупант произвел прицельный выстрел в ногу потерпевшего. Враг угрожал мужчине убийством и приставлял оружие к голове.

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Пост Киевской областной прокуратуры. Фото: скриншот
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Пост Киевской областной прокуратуры. Фото: скриншот

Напомним, Служба безопасности установила личность еще одного российского оккупанта, который массово пытал военнопленных и мирных жителей во временно захваченной части Запорожской области. Правоохранители сообщили "кадыровцу" о подозрении.

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