В Україні судитимуть двох окупантів, які катували мешканців Київської області

Російські окупанти. Фото: росЗМІ

В Україні судитимуть двох російських офіцерів, які катували мирних мешканців Київської області. Прокурори вже скерували до суду обвинувальний акт за фактом порушення законів та звичаїв війни.

Про це повідомляє Київська обласна прокуратура.

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"Прокурори Київської обласної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт стосовно командира мотострілецького батальйону 15-ої окремої мотострілецької бригади 2-ої гвардійської загальновійськової армії Центрального військового округу збройних сил РФ та заступника командира роти того ж батальйону за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438, ч. 1 ст. 438 КК України)", — йдеться у повідомленні.

Правоохоронці встановили, що у березні минулого року окупанти, які тимчасово перебували в селі Богданівка Броварського району, побачили в лісосмузі місцевого мешканця. Для його затримання загарбники вирішили вистрілити йому в ногу. Після цього вони привезли його на броньованій машині до місця своєї дислокації.

Російські окупанти, які катували мешканців Київської області. Фото: t.me/press_kobl

Там українця утримували впродовж п'яти днів зі зв’язаними за спиною руками, морили голодом і не давали води. Військові РФ не надали йому медичну допомогу після поранення, щоб він страждав від загноєння рани.

Окупанти неодноразово допитували чоловіка про співпрацю зі ЗСУ та розташування українських позицій. Загарбники також били по руці полоненого прикладом автомата, а потім порізали її ножем. Чоловіка душили, принижували та ображали.

Заступник командира особисто здійснив один постріл в палець лівої руки потерпілого з травматичної зброї. Після цього командир бригади віддав наказ вбити потерпілого. Російські окупанти вважали, що чоловік помре через втрату крові та вирішили залишити його зі зв’язаними руками в приміщенні, де здійснювали допит. Через певний час потерпілому вдалося втекти.

"Крім того, заступник командира роти опівночі, спільно зі співслужбовцями, зайшов до будинку, в підвалі якого переховувалися від окупантів мирні мешканці. Російські військові відкрили вогонь з вогнепальної зброї по стінах, після чого наказали всім присутнім зібратися біля входу в підвал", — йдеться у повідомленні.

Загарбники витягли з укриття беззбройного чоловіка та відвели до кімнати. Там окупант здійснив прицільний постріл у ногу потерпілого. Ворог погрожував чоловіку вбивством та приставляв зброю до голови.

Допис Київської обласної прокуратури. Фото: скриншот

Допис Київської обласної прокуратури. Фото: скриншот

Нагадаємо, Служба безпеки встановила особу ще одного російського окупанта, який масово катував військовополонених та мирних жителів у тимчасово захопленій частині Запорізької області. Правоохоронці повідомили "кадирівцю" про підозру.