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В Украине открылся полевой офис Международного уголовного суда

14 сентября 2023 16:44
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор
В Украине открылся полевой офис Международного уголовного суда
Генпрокурор Андрей Костин и прокурор МКС Карим Хан на брифинге. Фото: ОГП
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

В четверг, 14 сентября, в Киеве открылся полевой офис Международного уголовного суда. Он является крупнейшим представительством МКС за пределами Гааги.

Об этом сообщили Генеральный прокурор Андрей Костин и прокурор МКС Карим Хан на брифинге, передает Офис Генерального прокурора.

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Полевой офис Международного уголовного суда в Украине

"Это новая глава нашего сотрудничества. Работа офиса поможет усилить взаимодействие между Украиной и МКС. Повысит эффективность и оперативность реагирования на преступления, которые Россия продолжает ежедневно совершать против Украины и украинцев", — отмечает Костин.

Офис МКС в Украине.
Открытие полевого офиса МКС. Фото: ОГП

По словам генпрокурора, данный полевой офис является крупнейшим представительством МКС за пределами Гааги.

Костин также отметил, что украинские прокуроры почти ежедневно работают с экспертами Международного уголовного суда. В свою очередь, он поблагодарил Карима Хана за работу, которую осуществляют МКС и его Офис для того, чтобы привлечь к ответственности виновников международных преступлений.

"Мы полностью открыты и прозрачны. Предоставляем все необходимые материалы, доступ к местам преступлений, доказательств и показаний. Делаем все от нас зависящее, чтобы эксперты Международного уголовного суда имели возможность увидеть последствия преступлений агрессора своими глазами и сделать собственные беспристрастные выводы", — добавил Костин.

Офис МКС в Украине.
Андрей Костин и Карим Хан на брифинге. Фото: ОГП

Напомним, на пресс-конференции в Гааге накануне встречи с главой Международного уголовного суда Каримом Ханом несколько депутатов комитета по внешнеполитическим вопросам США выразили мнение, что российский президент Владимир Путин причастен к геноциду в Украине. Эти заявления, сделанные в Гааге, могут указывать на возможное содержание предстоящей встречи с главным прокурором Международного уголовного суда.

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