В Україні відкрився польовий офіс Міжнародного кримінального суду

Генпрокурор Андрій Костін і прокурор МКС Карім Хан під час брифінгу. Фото: ОГП

У четвер, 14 вересня, в Києві відкрився польовий Офіс Міжнародного кримінального суду. Він є найбільшим представництвом МКС за межами Гааги.

Про це повідомили Генеральний прокурор Андрій Костін та прокурор МКС Карім Хан під час брифінгу, передає Офіс Генерального прокурора.

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"Це нова глава нашої співпраці. Робота офісу допоможе посилити взаємодію між Україною та МКС. Підвищить ефективність та оперативність реагування на злочини, які росія продовжує щодня вчиняти проти України та українців", — зазначає Костін.

Відкриття польового офісу МКС. Фото: ОГП

За словами генпрокурора, даний польовий офіс є найбільшим представництвом МКС за межами Гааги.

Костін також зазначив, що українські прокурори майже щоденно працюють з експертами Міжнародного кримінального суду. Своєю чергою, він подякував Каріму Хану за роботу, яку здійснюють МКС і його Офіс для того, щоб притягнути до відповідальності винуватців міжнародних злочинів.

"Ми повністю відкриті та прозорі. Надаємо усі необхідні матеріали, доступ до місць злочинів, доказів та свідчень. Робимо все від нас залежне, аби експерти Міжнародного кримінального суду мали змогу побачити наслідки злочинів агресора на власні очі і зробити власні неупереджені висновки", — додав Костін.

Андрій Костін і Карім Хан під час брифінгу. Фото: ОГП

Нагадаємо, на пресконференції в Гаазі напередодні зустрічі з головою Міжнародного кримінального суду Карімом Ханом кілька депутатів комітету із зовнішньополітичних питань США висловили думку, що російський президент Володимир Путін причетний до геноциду в Україні. Ці заяви, зроблені в Гаазі, можуть вказувати на можливий зміст майбутньої зустрічі з головним прокурором Міжнародного кримінального суду.