Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Київ arrow В Україні відкрився польовий офіс Міжнародного кримінального суду arrow

В Україні відкрився польовий офіс Міжнародного кримінального суду

14 вересня 2023 16:44
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор
В Україні відкрився польовий офіс Міжнародного кримінального суду
Генпрокурор Андрій Костін і прокурор МКС Карім Хан під час брифінгу. Фото: ОГП
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

У четвер, 14 вересня, в Києві відкрився польовий Офіс Міжнародного кримінального суду. Він є найбільшим представництвом МКС за межами Гааги.

Про це повідомили Генеральний прокурор Андрій Костін та прокурор МКС Карім Хан під час брифінгу, передає Офіс Генерального прокурора. 

Читайте також:

Польовий офіс Міжнародного кримінального суду в Україні

"Це нова глава нашої співпраці. Робота офісу допоможе посилити взаємодію між Україною та МКС. Підвищить ефективність та оперативність реагування на злочини, які росія продовжує щодня вчиняти проти України та українців", — зазначає Костін. 

Офіс МКС в Україні
Відкриття польового офісу МКС. Фото: ОГП

За словами генпрокурора, даний польовий офіс є найбільшим представництвом МКС за межами Гааги.

Костін також зазначив, що українські прокурори майже щоденно працюють з експертами Міжнародного кримінального суду. Своєю чергою, він подякував Каріму Хану за роботу, яку здійснюють МКС і його Офіс для того, щоб притягнути до відповідальності винуватців міжнародних злочинів.

"Ми повністю відкриті та прозорі. Надаємо усі необхідні матеріали, доступ до місць злочинів, доказів та свідчень. Робимо все від нас залежне, аби експерти Міжнародного кримінального суду мали змогу побачити наслідки злочинів агресора на власні очі і зробити власні неупереджені висновки", — додав Костін. 

Офіс МКС в Україні
Андрій Костін і Карім Хан під час брифінгу. Фото: ОГП

Нагадаємо, на пресконференції в Гаазі напередодні зустрічі з головою Міжнародного кримінального суду Карімом Ханом кілька депутатів комітету із зовнішньополітичних питань США висловили думку, що російський президент Володимир Путін причетний до геноциду в Україні. Ці заяви, зроблені в Гаазі, можуть вказувати на можливий зміст майбутньої зустрічі з головним прокурором Міжнародного кримінального суду.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з відео

20:14Гордон на Хрещатику облаяв чоловіка у військовій формі

13:30 Військовий патруль перевірив захисників, з якими скандалив Гордон

23:45 Банки почнуть блокувати рахунки: які суми тепер вважають підозрілими

13:06 Ляшко розповів про нові правила мобілізації: як тепер працюватиме ВЛК

19:52 "Домашній тиран та насильник": ексдружина українського зіркового актора про їхнє сімейне життя

None

Підбитий "Мінськ": наслідки ракетної атаки на Севастополь

17:31"Кажемо "ні" всім українським олігархам": Польща ухвалила рішення щодо імпорту зерна

09:07 Циганков залишить "Жирону": коли й куди перейде українець

Новина з фото

16:36 У Львові СБУ затримала головного державного інспектора митного поста "Краківець"

Новина з відео

12:51 Тягнули на комісію прямо з ліжка: працівники ТЦК увірвались до приватного помешкання

08:47 Українця зобов'язали повернути пенсію до бюджету: що стало причиною

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз