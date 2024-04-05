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В Украине возобновит работу театр из Мариуполя, режиссера которого спасли из оккупации

5 апреля 2024 22:10
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Илья Рябинин
редактор
В Украине возобновит работу театр из Мариуполя, режиссера которого спасли из оккупации
Режиссер мариупольского театра "Терра Инкогнита" Анатолий Левченко. Фото: ZMINA
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор

В Украине возобновит свою работу первый негосударственный театр Донбасса "Терра Инкогнита" из Мариуполя. Будет работать театр в Киеве, где вскоре представит пьесу "Свет в конце тоннеля" под руководством его режиссера, Анатолия Левченко, которого удалось спасти из оккупации.

Об этом сообщила глава Центра прав человека ZMINA Людмила Янкина.

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В Украине возобновит работу театр из Мариуполя, режиссера которого спасли из оккупации
Источник: УКМЦ

В Киеве будет работать театр из Мариуполя

По словам Янкиной, творец находился в плену в Донецке почти 10 месяцев, а после освобождения вместе с семьей решился выехать на подконтрольную территорию Украины. Центр сразу же начал переговоры с несколькими организациями, которые занимаются вывозом людей с оккупированных территорий.

"Вывоз господина Анатолия для нас был действительно важной задачей. И когда уже все это произошло, когда наш донор подтвердил возможность выделить сумму средств на вывоз режиссера с семьей, и потом, когда Анатолий позвонил уже с мирной территории, прислал фотографии, что он уже находится на свободе, я заплакала", — вспоминает правозащитница.

Уже в эту субботу и воскресенье, 6 и 7 апреля, в киевском Центре Леся Курбаса будет представлен спектакль от Левченко "Свет в конце тоннеля". Ее должны были представить 25 февраля 2022 года в Мариупольском драмтеатре.

Сама пьеса разворачивается в помещении городского морга, где две молодые женщины оказались запертыми на ночь, и все, что остается героиням, — делиться мыслями, страхами, надеждами и перебирать возможные версии произошедшего.

Напомним, ранее во временно оккупированном Мариуполе обнаружены массовые случаи заболевания холерой среди детей, что оккупационные власти пытаются не обнародовать.

В то же время, немецкое издание Tagesschau рассказало, что немецкие компании помогают Кремлю "отстраивать" временно захваченный город.

Киев
Мариуполь
Украина
театр
оккупация

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