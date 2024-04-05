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В Україні відновить роботу театр з Маріуполя, режисера якого врятували з окупації

5 квітня 2024 22:10
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Ілля Рябінін
редактор
В Україні відновить роботу театр з Маріуполя, режисера якого врятували з окупації
Режисер маріупольського театру “Терра Інкогніта” Анатолій Левченко. Фото: ZMINA
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор

В Україні поновить свою роботу перший недержавний театр Донеччини "Терра Інкогніта" з Маріуполя. Працюватиме театр у Києві, де незабаром представить п'єсу "Світло в кінці тунелю" під керівництвом його режисера Анатолія Левченка, якого вдалося врятувати з окупації.

Про це повідомила голова Центру прав людини ZMINA Людмила Янкіна

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Джерело: УКМЦ

В Києві буде працювати театр з Маріуполя

За словами Янкіної, митець знаходився у російському полоні в Донецьку майже 10 місяців, а після звільнення разом з родиною наважився виїхати на підконтрольну територію України. Центр відразу розпочав перемовини з декількома організаціями, які займаються вивезенням людей з окупованих територій.

"Вивезення пана Анатолія для нас було дійсно важливим завданням. І коли вже це все сталося, коли наш донор підтвердив можливість виділити суму коштів на вивезення режисера з родиною, і потім, коли Анатолій подзвонив вже з мирної території, прислав фотографії, що він вже знаходиться на свободі, я заплакала", — згадує правозахисниця.

Вже цієї суботи та неділі, 6 та 7 квітня, в київському Центрі Леся Курбаса буде представлено виставу від Левченка "Світло у кінці тунелю". Її мали представити 25 лютого 2022 року у Маріупольському драмтеатрі.

Сама п'єса розгортається в приміщенні міського моргу, де дві молоді жінки виявилися замкненими на ніч, і все, що залишається героїням, — ділитися думками, страхами, надіями та перебирати можливі версії того, що сталося. 

Нагадаємо, раніше в тимчасово окупованому Маріуполі виявлено масові випадки захворювання холерою серед дітей, що окупаційна влада намагається не оприлюднювати.

Водночас німецьке видання Tagesschau розповіло, що німецькі компанії допомагають Кремлю "відбудовувати" тимчасово захоплене місто. 

Київ
Маріуполь
Україна
театр
окупація

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