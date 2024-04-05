В Україні відновить роботу театр з Маріуполя, режисера якого врятували з окупації
В Україні поновить свою роботу перший недержавний театр Донеччини "Терра Інкогніта" з Маріуполя. Працюватиме театр у Києві, де незабаром представить п'єсу "Світло в кінці тунелю" під керівництвом його режисера Анатолія Левченка, якого вдалося врятувати з окупації.
Про це повідомила голова Центру прав людини ZMINA Людмила Янкіна.
В Києві буде працювати театр з Маріуполя
За словами Янкіної, митець знаходився у російському полоні в Донецьку майже 10 місяців, а після звільнення разом з родиною наважився виїхати на підконтрольну територію України. Центр відразу розпочав перемовини з декількома організаціями, які займаються вивезенням людей з окупованих територій.
"Вивезення пана Анатолія для нас було дійсно важливим завданням. І коли вже це все сталося, коли наш донор підтвердив можливість виділити суму коштів на вивезення режисера з родиною, і потім, коли Анатолій подзвонив вже з мирної території, прислав фотографії, що він вже знаходиться на свободі, я заплакала", — згадує правозахисниця.
Вже цієї суботи та неділі, 6 та 7 квітня, в київському Центрі Леся Курбаса буде представлено виставу від Левченка "Світло у кінці тунелю". Її мали представити 25 лютого 2022 року у Маріупольському драмтеатрі.
Сама п'єса розгортається в приміщенні міського моргу, де дві молоді жінки виявилися замкненими на ніч, і все, що залишається героїням, — ділитися думками, страхами, надіями та перебирати можливі версії того, що сталося.
Нагадаємо, раніше в тимчасово окупованому Маріуполі виявлено масові випадки захворювання холерою серед дітей, що окупаційна влада намагається не оприлюднювати.
Водночас німецьке видання Tagesschau розповіло, що німецькі компанії допомагають Кремлю "відбудовувати" тимчасово захоплене місто.
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