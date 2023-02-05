Ми в соцмережах:

Регионы
Киев Одесса Харьков
Разделы
Киев Одесса Харьков
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Главная arrow Киев arrow В Украинке на Киевщине произошел масштабный пожар в многоэтажке arrow

В Украинке на Киевщине произошел масштабный пожар в многоэтажке

5 февраля 2023 22:58
nadezhda-klochko.jpg - Надежда Клочко
Надежда Клочко
Редактор
Пожар в Украинке 5 февраля: информация о последствиях и фото
Огонь распространился на несколько этажей
nadezhda-klochko.jpg - Надежда Клочко
Надежда Клочко
Редактор

В городе Украинка в Киевской области вечером 5 февраля произошел масштабный пожар в жилом доме. Огнем уничтожены балконы и комнаты в квартирах на нескольких этажах.

Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

Читайте также:

Что известно о пожаре

5 февраля в 19:42 в Украинке Обуховского района Киевщины, в десятиэтажном жилом доме, на балконе шестого этажа возник пожар с распространением на балконы седьмого и восьмого этажей.

Как сообщили в ГСЧС, 20:35 пожар на балконах был локализован, а в 21:02 пожар в многоквартирном жилом доме в городе Украинка был ликвидирован на общей площади 200 м.кв.

"Огнем уничтожены четыре балкона и две комнаты в двух квартирах на шестом и седьмом этажах и повреждены четыре балкона на восьмом и девятом этажах. Жертв и пострадавших нет", — сообщили в ведомстве.

На месте происшествия были привлечены от ГСЧС 37 человек личного состава и семь единиц техники.

Напомним, вечером, 4 февраля, в службу спасения поступило сообщение о пожаре в Одессе по улице Обрывистой в поселке Котовского. Во время тушения были обнаружены тела двух человек, их личности устанавливаются.

Также сообщалось, что 2 февраля во Львовской области, в Золочевском районе, пожарные ликвидировали пожар в кирпичном жилом доме.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

05:10 Врачи назвали утренний симптом рака: его многие игнорируют

Эксклюзив

13:30 Безопасное укрытие: почему в квартире спокойнее, чем в старом подвале или погребе

Новина з фото

04:10 Чем закончилась первая в мире пересадка головы

05:40 Три симптома на коже указывают на проблемы с печенью

Новина з фото

05:52 Самая худая женщина на планете: как она выглядела и сколько весила

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

02:50 Два признака на лице, указывающие на опасное для жизни состояние

09:40 К чему снится беременность: толкование снов, общее значение и мнение психологов

Новина з фото

17:59 Минус десять килограммов: Елена Зеленская поделилась секретом своего похудения

Новина з фото

06:30 Их просто не узнать: актрисы сериала "Папины дочки" выросли и кардинально изменились. Как выглядят спустя 15 лет

03:10 8 вещей, которые в 2022 году резко утратят свою популярность

22:31 Россияне снова атаковали Херсон: попали по Судостроительному заводу, есть пострадавший

22:10 В "Слуге народа" подтвердили замену министра обороны

21:35 Народный синоптик рассказала, какой будет погода в начале следующей недели

Новина з відео

21:24 Украина ввела санкции против атомной отрасли россии

Новина з відео

21:10 "Джек мог выжить": ученые провели эксперимент относительно концовки фильма "Титаник"

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

20:57 Оккупанты обстреляли из артиллерии громаду на Днепропетровщине: повреждены электросети

20:41 Во Львове водитель маршрутки под наркотиками катал свою жену по городу

20:23 Десятки тысяч медработников выйдут на улицы: Британия готовится к масштабной забастовке

Эксклюзив

19:58 Резников рассказал о наступлении россии, взятии Киева и отставке с поста министра обороны: главные заявления

Новина з відео

19:50 "Ты сдохнешь, и всем пох*й": жена оккупанта пожаловалась на отношение командования к солдатам

Новина з відео

21:24 Украина ввела санкции против атомной отрасли россии

Новина з відео

21:10 "Джек мог выжить": ученые провели эксперимент относительно концовки фильма "Титаник"

Эксклюзив

19:58 Резников рассказал о наступлении россии, взятии Киева и отставке с поста министра обороны: главные заявления

Новина з відео

19:50 "Ты сдохнешь, и всем пох*й": жена оккупанта пожаловалась на отношение командования к солдатам

Новина з відео

18:00 Гороскоп на 6 февраля: Ракам — сильный стресс, Рыбам — финансовая прибыль

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Новина з відео

16:02 В Рени чуть не затонула румынская баржа с 890 тоннами зерна: детали

Новина з відео

13:43 Катался с детской коляской на льду: на Полтавщине полицейские вытащили из проруби мужчину с младенцем

Новина з відео

23:48 Все в теплой одежде и нормальном состоянии: Лубинец показал, как оккупантов возвращали в рф

Новина з відео

23:22 Оккупанты стягивают технику и десятки тысяч военных к окраинам Мариуполя, — Бойченко

Новина з відео

22:39 В США сбили китайский шар-шпион

Эксклюзив

19:58 Резников рассказал о наступлении россии, взятии Киева и отставке с поста министра обороны: главные заявления

Эксклюзив

09:24 Как изменятся цены на автозаправках в Украине после введения эмбарго ЕС на российские нефтепродукты

08:00 Секонд-хенды захватывают рынок одежды

20:20 День рождения Facebook: семь самых громких скандалов соцсети Марка Цукерберга

Эксклюзив

08:00 Истребители F-16 для Украины: взгляд из Конгресса США

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Эксклюзив

19:00 Саммит о вступлении Украины в ЕС прошел под сирены и взлеты российских носителей ракет "Кинжал": все подробности встречи

Эксклюзив

18:00 "Бить, вывозить поездами или не обращать внимания?": интервью с Ириной Фарион о методах борьбы с русскоязычными

17:03 В Харькове обговорили новый генплан города: что планируют изменить

17:01 Танцы Лаврова с бубном: что представляют собой потенциальные союзники россии в Африке

Новина з відео

15:26 Деньги в диване и нажива на ВСУ: самые громкие коррупционные скандалы, шокировавшие Украину на этой неделе

Актуальное по теме

None 5 Февраль 22:16

Россияне снова атаковали Херсон: попали по Судостроительному заводу, есть пострадавший

None 5 Февраль 22:12

В "Слуге народа" подтвердили замену министра обороны

None 5 Февраль 22:19

Народный синоптик рассказала, какой будет погода в начале следующей недели

None 5 Февраль 22:02

Украина ввела санкции против атомной отрасли россии

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB