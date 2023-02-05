Пожар в Украинке 5 февраля: информация о последствиях и фото

В Украинке на Киевщине произошел масштабный пожар в многоэтажке
В городе Украинка в Киевской области вечером 5 февраля произошел масштабный пожар в жилом доме. Огнем уничтожены балконы и комнаты в квартирах на нескольких этажах.
Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.
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Что известно о пожаре
5 февраля в 19:42 в Украинке Обуховского района Киевщины, в десятиэтажном жилом доме, на балконе шестого этажа возник пожар с распространением на балконы седьмого и восьмого этажей.
Как сообщили в ГСЧС, 20:35 пожар на балконах был локализован, а в 21:02 пожар в многоквартирном жилом доме в городе Украинка был ликвидирован на общей площади 200 м.кв.
"Огнем уничтожены четыре балкона и две комнаты в двух квартирах на шестом и седьмом этажах и повреждены четыре балкона на восьмом и девятом этажах. Жертв и пострадавших нет", — сообщили в ведомстве.
На месте происшествия были привлечены от ГСЧС 37 человек личного состава и семь единиц техники.
Напомним, вечером, 4 февраля, в службу спасения поступило сообщение о пожаре в Одессе по улице Обрывистой в поселке Котовского. Во время тушения были обнаружены тела двух человек, их личности устанавливаются.
Также сообщалось, что 2 февраля во Львовской области, в Золочевском районе, пожарные ликвидировали пожар в кирпичном жилом доме.