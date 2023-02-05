Пожар в Украинке 5 февраля: информация о последствиях и фото

Огонь распространился на несколько этажей

В городе Украинка в Киевской области вечером 5 февраля произошел масштабный пожар в жилом доме. Огнем уничтожены балконы и комнаты в квартирах на нескольких этажах.

Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

Что известно о пожаре

5 февраля в 19:42 в Украинке Обуховского района Киевщины, в десятиэтажном жилом доме, на балконе шестого этажа возник пожар с распространением на балконы седьмого и восьмого этажей.

Как сообщили в ГСЧС, 20:35 пожар на балконах был локализован, а в 21:02 пожар в многоквартирном жилом доме в городе Украинка был ликвидирован на общей площади 200 м.кв.

"Огнем уничтожены четыре балкона и две комнаты в двух квартирах на шестом и седьмом этажах и повреждены четыре балкона на восьмом и девятом этажах. Жертв и пострадавших нет", — сообщили в ведомстве.

На месте происшествия были привлечены от ГСЧС 37 человек личного состава и семь единиц техники.

Напомним, вечером, 4 февраля, в службу спасения поступило сообщение о пожаре в Одессе по улице Обрывистой в поселке Котовского. Во время тушения были обнаружены тела двух человек, их личности устанавливаются.

Также сообщалось, что 2 февраля во Львовской области, в Золочевском районе, пожарные ликвидировали пожар в кирпичном жилом доме.