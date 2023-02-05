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В Українці на Київщині сталася масштабна пожежа в багатоповерхівці

5 лютого 2023 22:58
nadezhda-klochko.jpg - Надія Клочко
Надія Клочко
Редактор
Пожежа в Українці 5 лютого: інформація про наслідки та фото
Вогонь поширився на декілька поверхів
nadezhda-klochko.jpg - Надія Клочко
Надія Клочко
Редактор

У місті Українка в Київській області ввечері 5 лютого сталася масштабна пожежа в житловому будинку. Вогнем знищено балкони та кімнати у квартирах на декількох поверхах. 

Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій

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Що відомо про пожежу

5 лютого о 19:42 у м. Українка Обухівського району Київщини, у десятиповерховому житловому будинку, на балконі шостого поверху виникла пожежа з розповсюдженням на балкони сьомого та восьмого поверхів.

Як повідомили у ДСНС, 20:35 пожежу на балконах було локалізовано, а о 21:02 пожежу у багатоквартирному житловому будинку у місті Українка було ліквідовано на загальній площі 200 м.кв. 

"Вогнем знищено чотири балкони та дві кімнати у двох квартирах на шостому та сьомому поверхах та пошкоджено чотири балкони на восьмому та дев'ятому поверхах. Жертв та постраждалих немає", — повідомили у відомстві. 

На місці події було залучено від ДСНС 37 чоловік особового складу та сім одиниць техніки.

Нагадаємо, ввечері, 4 лютого, до служби порятунку надійшло повідомлення про пожежу в Одесі по вулиці Обривистій, що у селищі Котовського. Під час гасіння були виявлені тіла двох осіб, їх особистості встановлюються.

Також повідомлялося, що 2 лютого на Львівщині, у Золочівському районі, вогнеборці ліквідували пожежу в цегляному житловому будинку.

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