Пожежа в Українці 5 лютого: інформація про наслідки та фото

В Українці на Київщині сталася масштабна пожежа в багатоповерхівці
У місті Українка в Київській області ввечері 5 лютого сталася масштабна пожежа в житловому будинку. Вогнем знищено балкони та кімнати у квартирах на декількох поверхах.
Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій.
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Що відомо про пожежу
5 лютого о 19:42 у м. Українка Обухівського району Київщини, у десятиповерховому житловому будинку, на балконі шостого поверху виникла пожежа з розповсюдженням на балкони сьомого та восьмого поверхів.
Як повідомили у ДСНС, 20:35 пожежу на балконах було локалізовано, а о 21:02 пожежу у багатоквартирному житловому будинку у місті Українка було ліквідовано на загальній площі 200 м.кв.
"Вогнем знищено чотири балкони та дві кімнати у двох квартирах на шостому та сьомому поверхах та пошкоджено чотири балкони на восьмому та дев'ятому поверхах. Жертв та постраждалих немає", — повідомили у відомстві.
На місці події було залучено від ДСНС 37 чоловік особового складу та сім одиниць техніки.
Нагадаємо, ввечері, 4 лютого, до служби порятунку надійшло повідомлення про пожежу в Одесі по вулиці Обривистій, що у селищі Котовського. Під час гасіння були виявлені тіла двох осіб, їх особистості встановлюються.
Також повідомлялося, що 2 лютого на Львівщині, у Золочівському районі, вогнеборці ліквідували пожежу в цегляному житловому будинку.