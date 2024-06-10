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В Укрэнерго сообщили, когда будут выключать свет в Киеве сегодня

10 июня 2024 12:30
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Отключение света в Киеве 10 июня — графики
Женщина во время отключения света. Фото: Новини.LIVE
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

В Киеве в понедельник, 10 июня, будут действовать стабилизационные отключения электроэнергии. Речь идет о промежутке времени с 16:00 до 22:00.

Об этом сообщила пресс-служба Киевской городской государственной администрации в Telegram со ссылкой на Укрэнерго.

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"По указанию Укрэнерго, сегодня в столице с 16:00 до 22:00 будут действовать графики почасовых отключений для промышленных и бытовых потребителей графики", — говорится в сообщении.

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Пост Укрэнерго. Фото: t.me/Ukrenergo

Людей призвали потреблять электроэнергию максимально экономно.

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Пост КГГА. Фото: скриншот

Напомним, графики отключения света сегодня будут действовать почасово, начиная с 16:00 и до 22:00. Из-за аварийной ситуации в электросетях обесточивались потребители в Сумской и Харьковской областях.

Также премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что по распоряжению Кабинета министров органы госвласти должны меньше потреблять света. В частности, отказаться от кондиционеров и уличного освещения.

отключения света
сфера энергетики
Киев
электроэнергия
КГГА
Укрэнерго

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