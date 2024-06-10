Отключение света в Киеве 10 июня — графики

В Укрэнерго сообщили, когда будут выключать свет в Киеве сегодня
В Киеве в понедельник, 10 июня, будут действовать стабилизационные отключения электроэнергии. Речь идет о промежутке времени с 16:00 до 22:00.
Об этом сообщила пресс-служба Киевской городской государственной администрации в Telegram со ссылкой на Укрэнерго.
Отключение света в Киеве
"По указанию Укрэнерго, сегодня в столице с 16:00 до 22:00 будут действовать графики почасовых отключений для промышленных и бытовых потребителей графики", — говорится в сообщении.
Людей призвали потреблять электроэнергию максимально экономно.
Напомним, графики отключения света сегодня будут действовать почасово, начиная с 16:00 и до 22:00. Из-за аварийной ситуации в электросетях обесточивались потребители в Сумской и Харьковской областях.
Также премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что по распоряжению Кабинета министров органы госвласти должны меньше потреблять света. В частности, отказаться от кондиционеров и уличного освещения.
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