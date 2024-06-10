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В Укренерго повідомили, коли вимикатимуть світло в Києві сьогодні

10 червня 2024 12:30
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Відключення світла в Києві 10 червня — графіки
Жінка під час відключень світла. Фото: Новини.LIVE
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

У Києві в понеділок, 10 червня, будуть діяти стабілізаційні відключення електроенергії. Йдеться про проміжок часу з 16:00 до 22:00.

Про це повідомила пресслужба Київської міської державної адміністрації у Telegram з посиланням на Укренерго.

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Відключення світла в Києві

"За вказівкою Укренерго, сьогодні у столиці з 16:00 до 22:00 діятимуть графіки погодинних відключень для промислових та побутових споживачів графіки", — йдеться у повідомленні.

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Допис Укренерго. Фото: t.me/Ukrenergo

Людей закликали споживати електроенергію максимально економно.

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Допис КМДА. Фото: скриншот

Нагадаємо, графіки відключення світла сьогодні діятимуть погодинно, починаючи з 16:00 і до 22:00. Через аварійну ситуацію в електромережах знеструмлювалися споживачі у Сумській та Харківській областях.

Також прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що за розпорядженням Кабінету міністрів органи держвлади мають менше споживати світла. Зокрема, відмовитися від кондиціонерів та вуличного освітлення.

відключення світла
сфера енергетики
Київ
електроенергія
КМДА
Укренерго

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