Відключення світла в Києві 10 червня — графіки

Жінка під час відключень світла. Фото: Новини.LIVE

У Києві в понеділок, 10 червня, будуть діяти стабілізаційні відключення електроенергії. Йдеться про проміжок часу з 16:00 до 22:00.

Про це повідомила пресслужба Київської міської державної адміністрації у Telegram з посиланням на Укренерго.

Читайте також:

Відключення світла в Києві

"За вказівкою Укренерго, сьогодні у столиці з 16:00 до 22:00 діятимуть графіки погодинних відключень для промислових та побутових споживачів графіки", — йдеться у повідомленні.

Допис Укренерго. Фото: t.me/Ukrenergo

Людей закликали споживати електроенергію максимально економно.

Допис КМДА. Фото: скриншот

Нагадаємо, графіки відключення світла сьогодні діятимуть погодинно, починаючи з 16:00 і до 22:00. Через аварійну ситуацію в електромережах знеструмлювалися споживачі у Сумській та Харківській областях.

Також прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що за розпорядженням Кабінету міністрів органи держвлади мають менше споживати світла. Зокрема, відмовитися від кондиціонерів та вуличного освітлення.