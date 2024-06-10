Відключення світла в Києві 10 червня — графіки

В Укренерго повідомили, коли вимикатимуть світло в Києві сьогодні
У Києві в понеділок, 10 червня, будуть діяти стабілізаційні відключення електроенергії. Йдеться про проміжок часу з 16:00 до 22:00.
Про це повідомила пресслужба Київської міської державної адміністрації у Telegram з посиланням на Укренерго.
Відключення світла в Києві
"За вказівкою Укренерго, сьогодні у столиці з 16:00 до 22:00 діятимуть графіки погодинних відключень для промислових та побутових споживачів графіки", — йдеться у повідомленні.
Людей закликали споживати електроенергію максимально економно.
Нагадаємо, графіки відключення світла сьогодні діятимуть погодинно, починаючи з 16:00 і до 22:00. Через аварійну ситуацію в електромережах знеструмлювалися споживачі у Сумській та Харківській областях.
Також прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що за розпорядженням Кабінету міністрів органи держвлади мають менше споживати світла. Зокрема, відмовитися від кондиціонерів та вуличного освітлення.
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