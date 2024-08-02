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В Укргидроэнерго прокомментировали угрозы россиян относительно подрыва Киевской ГЭС

2 августа 2024 11:34
Виктория Козырь - редактор
Гендиректор Укргидроэнерго Игорь Сирота прокомментировал угрозы России взорвать Киевскую ГЭС
Киевская ГЭС. Фото: Wikipedia
Виктория Козырь - редактор

Генеральный директор Укргидроэнерго Игорь Сирота прокомментировал угрозы российских оккупантов уничтожить Киевскую гидроэлектростанцию. Он подчеркнул, что враг не сможет повторить катастрофу, которая была на Каховском водохранилище.

Об этом Игорь Сирота говорил в интервью LIGA.net.

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"Это манипулятивные приемы России. Сначала обвинить кого-то в подрыве, а потом взорвать. По Каховской станции — ответственность за совершенный теракт полностью лежит на РФ. С первого дня оккупации они взяли Каховскую ГЭС под контроль. В конце сентября выгнали всех украинских работников. То есть станция стала военным объектом", — отметил Сирота.

По его словам, у россиян было время и возможность завезти взрывчатку на Каховскую ГЭС. После этого оккупанты заложили ее там. 

"Чтобы повторить этот сценарий в Каневе или Киеве, о которых говорят россияне, надо захватить эти станции, иметь время и возможность завезти взрывчатку. Такой возможности, благодаря Вооруженным силам Украины, сейчас у оккупантов, к счастью, нет. Все эти заявления России исключительно для того, чтобы сеять хаос и панику в Украине", — подчеркнул гендиректор Укргидроэнерго.

Он говорит, что ударом ракеты уничтожить Киевскую ГЭС невозможно. 

"Если говорить о последствиях попаданий ракет в саму станцию и оборудование, то вы видите, что массированные атаки привели к тому, что Днепровская ГЭС выведена из эксплуатации. И потребуется много средств и времени на ее восстановление... В целом станции "Укргидроэнерго" атаковали 120 раз. К сожалению, Россия достигает своей цели, потому что у нас недостаточно закрытое небо", — добавил Сирота.

Напомним, представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова намекнула на подготовку оккупантами новых терактов в Украине. Речь идет о разрушении дамб Киевской гидроэлектростанции и Каневского водохранилища.

Впоследствии в МИД Украины заявили, что подобные обвинения Киева в терактах являются частью российской дезинформационной кампании, направленной на запугивание украинского общества и введение в заблуждение международного сообщества.

война Украина Киевская область ГЭС оккупанты Каховская ГЭС Укргидроенерго

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