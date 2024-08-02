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В Укргідроенерго прокоментували погрози росіян щодо підриву Київської ГЕС

2 серпня 2024 11:34
Вікторія Козир - редактор
Вікторія Козир
редактор
Гендиректор Укргідроенерго Ігор Сирота прокоментував погрози Росії підірвати Київську ГЕС
Київська ГЕС. Фото: Wikipedia
Вікторія Козир - редактор
Вікторія Козир
редактор

Генеральний директор Укргідроенерго Ігор Сирота прокоментував погрози російських окупантів знищити Київську гідроелектростанцію. Він наголосив, що ворог не зможе повторити катастрофу, яка була на Каховському водосховищі.

Про це Ігор Сирота говорив в інтерв'ю LIGA.net.

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"Це маніпулятивні прийоми Росії. Спочатку звинуватити когось у підриві, а потім підірвати. Щодо Каховської станції — відповідальність за скоєний теракт повністю лежить на РФ. Із першого дня окупації вони взяли Каховську ГЕС під контроль. У кінці вересня вигнали всіх українських працівників. Тобто станція стала військовим об'єктом", — зазначив Сирота.

За його словами, у росіян був час та можливість завезти вибухівку на Каховську ГЕС. Після цього окупанти заклали її там. 

"Щоб повторити цей сценарій у Каневі чи Києві, про які говорять росіяни, треба захопити ці станції, мати час і можливість завезти вибухівку. Такої можливості, завдяки Збройним силам України, зараз в окупантів, на щастя, немає. Усі ці заяви Росії виключно для того, щоб сіяти хаос і паніку в Україні", — наголосив гендиректор Укргідроенерго.

Він каже, що ударом ракети знищити Київську ГЕС неможливо. 

"Якщо говорити про наслідки влучань ракет у саму станцію й обладнання, то ви бачите, що масовані атаки призвели до того, що Дніпровська ГЕС виведена з експлуатації. І потрібно буде багато коштів і часу на її відновлення... Загалом станції "Укргідроенерго" атакували 120 разів. На жаль, Росія досягає своєї мети, тому що в нас недостатньо закрите небо", — додав Сирота.

Нагадаємо, представниця Міністерства закордонних справ Росії Марія Захарова натякнула на підготовку окупантами нових терактів в Україні. Йдеться про руйнування дамб Київської гідроелектростанції та Канівського водосховища.

Згодом у МЗС України заявили, що подібні звинувачення Києва у терактах є частиною російської дезінформаційної кампанії, спрямованої на залякування українського суспільства та введення в оману міжнародної спільноти.

війна Україна Київська область ГЕС окупанти Каховська ГЕС Укргідроенерго

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