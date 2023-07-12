В Укргидроэнерго рассказали, действительно ли существует угроза подрыва Киевской ГЭС

Киевская ГЭС. Фото: Википедия

В последнее время российская пропаганда начала разгонять нарративы о том, что Киевская ГЭС вроде бы на 93% находится в аварийном состоянии. Однако эта информация не соответствует действительности.

Об этом сообщает Укргидроэнерго.

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В сети прокремлевские Telegram-каналы продолжают пугать людей по поводу аварийности Киевской ГЭС.

"Из последних фейков, якобы украинские власти заявили, что Киевская ГЭС на 93% аварийна. Мол, соответствующие службы не заботятся о безопасности ГЭС и это может привести к затоплению отдельных территорий. Как доказательство авторы публикаций публикуют карту Киева, на которой есть условные отметки вероятных затопленных районов столицы", — говорят в Укргидрометцентре.

Очередной пропагандистский "вкид"

В учреждении заверили, что никаких официальных заявлений от власти об этом не было. То есть тезис об "аварийном состоянии Киевской ГЭС" не соответствует действительности.

"С помощью обратного поиска Google удалось найти фото карты, на которой показано очередное затопление районов Киева в случае прорыва дамбы. Эту карту еще в 2012 году создало и опубликовало одно из украинских медиа, ссылаясь на неназванных в материале экспертов. То есть она касалась другого времени, других угроз, нет достоверных источников и ничего не говорит о властных заявлениях и аварийности дамбы", — говорят специалисты.

Напомним, ранее мы писали, что после подрыва дамбы на Каховской ГЭС россияне были вынуждены отступить со своих позиций на оккупированных территориях Херсонской и Запорожской областей. Однако сейчас большая вода отступила, и они частично вернули контроль.