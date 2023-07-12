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В Укргідроенерго розповіли, чи справді існує загроза підриву Київської ГЕС

12 липня 2023 12:31
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Даріна Глущенко
Даріна Глущенко
Редакторка
В Укргідроенерго розповіли, чи справді існує загроза підриву Київської ГЕС
Київська ГЕС. Фото: Вікіпедія
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Даріна Глущенко
Даріна Глущенко
Редакторка

Останнім часом російська пропаганда почала розганяти наративи про те, що Київська ГЕС начебто на 93% перебуває в аварійному стані. Однак ця інформація не відповідає дійсності.

Про це повідомляє Укргідроенерго.

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Загроза підриву Київської ГЕС

У мережі прокремлівські Telegram-канали продовжують лякати людей щодо аварійності Київської ГЕС.

"З останніх фейків, нібито українська влада заявила, що Київська ГЕС на 93% аварійна. Мовляв, відповідні служби не дбають про безпеку ГЕС і це може призвести до затоплення окремих територій. Як доказ автори публікацій публікують карту Києва, на якій є умовні позначки щодо ймовірних затоплених районів столиці", — кажуть в Укргідрометцентрі.

Черговий пропагандистський "вкид"

В установі запевнили, що жодних офіційних заяв від влади про це не було. Тобто теза про "аварійний стан Київської ГЕС" не відповідає дійсності.

"За допомогою зворотного пошуку Google вдалося знайти фото мапи, на якій показано почергове затоплення районів Києва в разі прориву дамби. Цю карту ще у 2012 році створило та опублікувало одне з українських медіа, посилаючись на неназваних у матеріалі експертів. Тобто вона стосувалася іншого часу, інших загроз, не має достовірних джерел і нічого не каже про владні заяви та аварійність дамби", — кажуть фахівці.

Нагадаємо, раніше ми писали, що після підриву дамби на Каховській ГЕС, росіяни були вимушені відступити зі своїх позицій на окупованих територіях Херсонської та Запорізької областей. Проте зараз велика вода відступила і вони частково повернули контроль.

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